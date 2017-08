Pub

Os brasileiros Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown anunciam lançamento de um novo disco no final deste mês.

"Já se vai preparando! Tem Live imperdível hoje às 23.00." Foi com esta mensagem na sua página de Facebook que a cantora brasileira Marisa Monte avisou os fãs. Às onze da noite, como prometido, já madrugada em Portugal, num vídeo em direto, apareceram Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown para anunciar o regresso dos Tribalistas com um disco especial e um programa especial de televisão, 15 anos depois do primeiro (e até agora único) álbum do trio, lançado em 2002, e que tinha sucessos como Já sei namorar e Velha Infância.

"Não é uma volta dos Tribalistas, nós sempre estivemos por aí", disse Arnaldo Antunes."Esse espírito coletivo, o prazer de estar juntos, o traço autoral e o processo imersivo", disse Marisa Monte sobre as semelhanças com o anterior trabalho. "Gravamos uma música por dia, tudo filmado, é um disco que você escuta melhor assistindo."

"Esse segundo álbum tem a mesma espontaneidade. Foi gravado com os mesmos músicos, com a mesma equipe técnica", sublinhou Arnaldo Arnaldo Antunes. "Juntos, nós formamos um super jogador de três pernas", explicou Carlinhos Brown.

O disco terá dez músicas inéditas e estará à venda no final deste mês, numa edição da Universal Music. O programa será exibido no dia 31 na TV Globo. Para já, há quatro canções, já disponíveis para streaming, e que revelam uma sonoridade facilmente reconhecível, que nos faz inevitavelmente recordar o disco anterior. Esses temas são: Diáspora, Um Só, Fora da Memória e Aliança, que o grupo interpretou no direto que durou perto de uma hora e no qual foram conversando e respondendo a perguntas dos fãs. "Juntos somos um só", disse Marisa Monte.

Algumas das faixas foram compostas em parcerias, por exemplo com Pedro Baby, filho de Baby do Brasil, e Pepeu Gomes. Além do álbum físico, o trio anunciou um hand album, ou seja, um encarte digital exclusivo para o temóvel criado em parceria com o Spotify e o Facebook, com vídeos, letras das canções, fichas técnicas e fotos.

Ouça Diáspora:

Os Tribalistas são: Marisa Monte, cantora do Rio de Janeiro com 50 anos, que tem feito a sua carreira principalmente a solo e com inúmeros sucessos (o primeiro álbum, MM, saiu em 1989; o mais recente, O que vocês quer saber de verdade, é de 2011); Arnaldo Antunes, músico, poeta e artista de 56 anos, oriundo de São Paulo, foi um dos elementos dos Titãs e lançou em 2015 o seu último disco a solo, Já É; e Carlinhos Brown, vem de Salvador da Bahia, tem 54 anos, na década de 1990 foi um dos elementos da Timbalada.

Esta é Fora da Memória, uma das músicas novas:

E, por fim, Aliança: