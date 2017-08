Pub

Entre as estreias da rentrée há seis títulos imperdíveis

Detroit

Já se começa a falar deste novo filme da oscarizada realizadora Kathryn Bigelow, a chegar em setembro às nossas salas. Detroit promete ser mais um olhar cirúrgico da cineasta americana sobre as feridas da realidade, desta vez centrado no violento episódio do Motel Algiers, que desolou a cidade norte-americana no verão de 1967. É a terceira colaboração com o jornalista Mark Boal no argumento.

Blade Runner 2049

Em 1982, Ridley Scott realizou Blade Runner, a mais emblemática adaptação de Philip K. Dick, com Harrison Ford num desarmante cenário futurista - 2019 - e Vangelis em nota de fundo. Blade Runner 2049, a sequela dirigida por Denis Villeneuve que chega em outubro, avança 30 anos sobre os eventos do primeiro filme. Ford está de regresso ao lado do novo caçador de replicantes: Ryan Gosling.

Loving Vincent

125 artistas criaram 65000 telas para os 95 minutos de Loving Vincent, o primeiro filme inteiramente feito com pinturas a óleo. Já retratada no cinema (Lust For Life, de Minelli), a vida e morte de Vincent van Gogh chega-nos aqui em imagens animadas, com quadros que reproduzem o seu estilo. Um trabalho ambicioso assinado pela polaca Dorota Kobiela e o britânico Hugh Welchman. Estreia em outubro.



Lumière!

A aventura do cinema começou em 1895, com a invenção do cinematógrafo. Quis o destino que os irmãos que registaram a patente se chamassem Auguste e Louis Lumière... Ora, com a "luz" veio a mise-en-scène: é o que mostra Lumière!, documentário realizado pelo diretor do Instituto Lumière, Thierry Frémaux, através de uma seleção desses primeiros filmes (restaurados). Estreia prevista para outubro.

Frantz

Quando não utilizado como mero ornamento nostálgico, nos nossos dias, o preto e branco pode ajudar a contar as melhores histórias. Dessas onde o amor e a guerra, como Deus, escrevem direito por linhas tortas. Frantz é um filme a preto e branco de François Ozon, e soma a culpa a esta equação divina. É inspirado em O Homem que Eu Matei (1932), de Ernst Lubitsch, e tem estreia apontada para setembro.

Amor de Improviso

A América racista de Trump não aguenta esta perspicaz comédia romântica que encantou Locarno. Produzido por Judd Apatow e realizado por Michael Showalter, Amor de Improviso é escrito e protagonizado por Kumail Nanjiani, comediante de origem paquistanesa que expõe nada mais nada menos do que a história do seu romance com uma estudante americana... hoje sua mulher. Estreia entre nós em outubro.