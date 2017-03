Pub

Ghost in The Shell- A Agente do Futuro, Robert Sanders

Blade Runner cruzado com Matrix. Esse é o ingrediente principal desta adaptação ao clássico anime com o mesmo nome. Rupert Sanders não é patrono de nenhuma abordagem inovadora a este universo. Sanders e o seu batalhão de criadores de décors limitam-se a ser respeitadores do imaginário em questão, coisa certinha e obediente, portanto...



Scarlett Johansson é uma agente futurista numa Tóquio quase controlada por uma empresa de segurança cibernética. Aos poucos, começa a ter problemas com as memórias do seu passado humano (na verdade, o seu corpo é todo sintético, à exceção do seu cérebro). O filme torna-se sempre mais interessante quando desperta um vislumbre de tendência cyber-punk, embora nunca tenha coragem de ir longe. Sobra um produto bem confecionado e com ideias de coreografia de cenas de pancadaria a lembrar um bailado saído da cabeça de Bjork...



Classificação: ***