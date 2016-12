Pub

Com Aretha Franklin, com Elton John, com Paul McCartney e até mesmo com Beyoncé.

Depois da carreira dos Wham!, com Andrew Ridgeley (1981-1986), George Michael iniciou uma bem sucedida carreira a solo. Mas, de vez em quando, juntava-se a algum artista. Estes são algumas das mais conhecidas colaborações de George Michael:

1. Em 1987, interpretou com Aretha Afranklin o tema I Knew You Were Waiting (For Me), que estava incluído no álbum Aretha. O lançamento aconteceu após o fim dos Wham! e antes do lançamento do primeiro álbum a solo, e foi um prenúncio daquilo que aí vinha: uma música com os olhos postos na soul.

2. Don't Let the Sun Go Down on Me foi um tema composto por Elton John com letras de Bernie Taupin. Foi originalmente gravado em 1974 no álbum Caribou. A canção voltou aos tops em 1991 numa versão ao vivo interpretada em dueto por Elton John e George Michael.

3. Com os Queen, George Michael interpretou Somebody to Love num concerto de homenagem ao falecido Freddy Mercury em 1992. É uma interpretação poderosa e emotiva. George e Freddy eram amigos.

4. George Michael e Paul McCartney encontraram-se em 2005 para gravar o tema de George Heal With The Pain, tema original de 1991, incluído no disco Listen Withour Prejudice Vol. 1. O encontro aconteceu no programa de Chris Evanas na BBC Radio 2, o resultado foi depois incluído na coletânea Twenty Five.

5. No ano 2000, George Michael e Whitney Houston interpretaram juntos If I Told You That (tema que ela tinha gravado em 1988). O resultado integrou a coletânea Whitney: The Greatest Hist, mas eles nunca tiveram oportunidade de mostrá-la juntos ao vivo.

6. Para assinalar os seus 85 anos, Tony Benett lançou em 2006 um disco de duetos. Entre eles, este How Do You Keep the Music Playing, com George Michael.

7. Em 2009, num concerto na O2 Arena, em Londres, Beyonce recebeu no palco o amigo George Michael para cantar If I Were a Boy: