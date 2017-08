Pub

Até ao próximo domingo, sempre às 21.30, serão projetadas obras fundamentais do cinema mundial no espaço ao ar livre das ruínas do Carmo. Com lotação para 180 pessoas, o Cinema nas Ruínas começou esgotado

Durante o dia, é museu e durante esta semana, à noite, é lugar de cinema ao ar livre. O Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa, recebe desde segunda-feira até domingo o Cinema nas Ruínas. Há quem venha de casa, umas ruas acima, outras abaixo, da outra margem, de barco, como há também muitos turistas que aproveitam para ver o filme português Os Maias, que abre o ciclo, num cenário único também ele saído de filme.

David Campelo, 28 anos, trabalha na zona e foi através do Facebook que deu conta do evento. "Há muito que quero ver este filme, também vou mostrá-lo a um amigo catalão que está de férias em Lisboa. Confesso que se não fosse ao ar livre, não teria vontade." Pela fila considerável na bilheteira, houve muitos a pensar no mesmo. Ainda falta quase uma hora para as portas abrirem e já há gente a perguntar se não é mesmo possível comprar bilhetes, pois foi num ápice que se esgotaram os 180 lugares. Os mais prevenidos que reservaram online aguardam sentados nas escadas para ver Os Maias, de João Botelho.

O realizador já se encontra lá dentro a ultimar detalhes de luz e som. Produtores e técnicos fazem as últimas afinações para que tudo esteja a postos e vão também seguindo indicações do realizador nos últimos testes. "É um privilégio ter este cenário, acho mais íntimo, mais perto das pessoas", diz João Botelho ao DN, minutos antes de o público começar a entrar.

"Lisboa está a ficar muito engraçada, estão a abrir espaços que são joias da arquitetura e história portuguesas, parece que aqui Os Maias ficam mais perto da literatura", sorri. E é proximidade e, sobretudo, verdade, o que lhe interessa passar a quem ainda não viu a obra. "Não faço ideia se vão gostar ou não, mas acho que é um bom filme. Eu não fiz nada, apenas cortei e colei, gostei da aventura e da falsidade do trabalho para chegar à verdade do texto de Eça, isso sim é o que mais me interessa." E dirá isso mesmo, ele próprio, às quase 200 pessoas que vão escolhendo os seus lugares, na apresentação do filme projetado numa tela instalada nas ruínas do Carmo com o céu por companhia.

Por falar em companhia, na primeira fila, há lugar reservado para dois cães labrador que já se acomodaram. Heros e Prince-Ly não conhecerão nem Carlos nem Maria Eduarda, muito menos o Ramalhete, só lhes interessa os donos Carla Badalo e Hilário Sousa que vieram de Sintra acompanhados pelos seus cães-guia. E embora lamentem que o filme não tenha audiodescrição - apenas legendas em inglês - não quiseram, desta vez, perder a obra de João Botelho, já que na altura da estreia não tiveram oportunidade de assistir. "Ouvimos o anúncio na rádio e ligámos esta tarde para o museu a reservar os bilhetes", contam, já sentados na primeira fila, com os cães aos pés. "Eles estão habituados a ir muito ao teatro, ao cinema, a concertos, sentimo-nos muito mais seguros", confessam os donos. "Vão aproveitar para dormir, como fazem sempre!"

Fellini, Lynch e Almodóvar

Hoje, quarta-feira, é noite de O Vendedor, o filme iraniano de Asghar Farhadi que venceu o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro este ano. A programação do Cinema nas ruínas tem o intuito de abarcar vários estilos e chegar a mais pessoas fora do espaço virtual. A seleção dos sete filmes foi feita pela Film in Portugal, uma plataforma de cinema independente, uma espécie de Netflix mais alternativa. "Queremos aqui representar a variedade e riqueza do nosso catálogo de cinema e também fazê-lo chegar a um público mais abrangente", aponta Stefano Salvio, da Film in Portugal, que deixou Veneza para se fixar em Lisboa já há dez anos, ainda surpreso por ver, logo na primeira noite, tanta adesão do público.

"Quisemos trazer os clássicos modernos, um independente, um filme de animação para toda a família, já para não falar de Os Maias que encaixam na perfeição nesta moldura!", sublinha. Também José Morais Arnaud, diretor do Museu Arqueológico do Carmo, já tinha pensado nesta ideia de cinema ao ar livre que parecia esquecida e que está a retornar a vários espaços. "Este é um espaço magnífico e neste verão já tivemos aqui oito concertos, depois foram as noites de teatro também com uma ótima adesão e, agora, esta semana de cinema ao ar livre", diz. A ideia é continuar. "Espero que seja o início de uma longa série na continuidade destes espectáculos, possível de fazer no verão, esperamos manter para o próximo ano", assegura, enquanto as luzes se apagam e Eça de Queiroz regressa ao seu lugar na história de Lisboa.