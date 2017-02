Pub

O primeiro momento político da noite surgiu logo na passadeira vermelha. Várias celebridades decidiram usar o laço azul da União Americana das Liberdades Civis

Antes dos discursos no Dolby Theater, já a passadeira vermelha dava sinais de que a crítica a Donald Trump ia marcar a noite. Começou com a atriz Ruth Negga, a primeira a aparecer com laço azul da União Americana das Liberdades Civis (ACLU), afixado no vestido.

O apoio da protagonista e nomeada para melhor atriz pelo filme "Loving" (ainda sem data para estrear em Portugal) surgiu porque esta associação defendeu em tribunal a verdadeira Mildred Loving, quando esta foi presa por casar com um homem branco, em 1967.

A ACLU (sigla em inglês) também tem sido uma das vozes mais críticas contra a política anti-imigração de Donald Trump. Tal como Ruth Negga, também a modelo Karlie Kloss e os atores Lin-Manuel Miranda (autor e ator do musical Hamilton) e Busy Phillips exibiram os laços azuis.

