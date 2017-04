Pub

Todos os Dias Morrem Deuses é o novo romance do Prémio Leya António Tavares.

O título do novo romance de António Tavares é sedutor: Todos os Dias Morrem Deuses. Tal como aquele que lhe deu o ambicionado Prémio Leya na edição de 2015: O Coro dos Defuntos. Ou seja, a nível de nomes os seus livros não falham. Poder-se-ia, então, perguntar se o que vai entre capa e contracapa está à altura dos títulos? A resposta será sempre sim, pois António Tavares é um elaborado construtor de boas histórias. Mesmo que se possa ajuizar que às vezes são mais novelas do que romances devido ao tamanho da narrativa.

Quantidade, no entanto, não é qualidade e estas 172 páginas em letra para não vê assim tão bem justificam a chegada de mais uma história sua às livrarias, desta vez passada no ano de 1953, sete antes de o autor ter nascido num outro continente. Diga-se que é o único dos premiados com o "ambicionado" Prémio Leya que anualmente corresponde com um livro ao interesse dos leitores pelos finalistas vencedores deste galardão. Dos restantes, ou não se ouve falar ou entregam projetos demasiado bissextos à editora. Um ritmo de produção literária que não envergonha o processo criativo deste escritor visto que a cada romance/novela há sempre uma surpresa reservada ao leitor.

Desta vez, mesmo se revelar mais do que já está escrito no próprio volume, tudo se passa num ano de profusos acontecimentos. Aliás, poderia até dizer-se, de eventos capitais para a História da Humanidade no século XX. Ou não fosse o fim do reinado (pós) czarista de Estaline um momento cortante no processo histórico de tantos milhões dos habitantes da União Soviética, bem como dos milhões que do lado de fora observam a hipótese de uma nova sociedade ou aguardam pelo seu desabamento rápido.

Tavares não se preocupa com as ideologias soviética e norte-americana que se debatem fortemente nesse ano, mas não deixa de as colocar sobre as páginas. Entretanto, pisca um olho à atitude censória salazarista no que respeita às novidades vindas de fora do país e fá-lo de uma forma que parece ser a mais real.

Nada neste volume parece mentira ou inverosímil de tão bem contado. É o caso do cenário de um jornalista que efabula com as situações soviéticas em torno do fim do ditador russo e que fabrica opiniões para as suas matérias, colocadas entre temas fúteis da História e anúncios publicitários. É também o caso das histórias pessoais que vai pondo entre a feitura das notícias, um trio de namoros que enlevam o leitor de um modo inesperado. Não será por acaso que ao fechar-se o livro, Estaline e os seus comparsas mais não são do que farrapos de uma nuvem que se desfaz, enquanto os namoricos do protagonista não se esquecem facilmente. Quando se critica tanto a forma de colocar o erotismo nas páginas da literatura nacional, este é um caso exemplar, pois está bem feito e até deixa marcas no leitor.

O que é mais curioso neste Deuses é como António Tavares consegue colocar o fio da narrativa num homem em fim de vida - e de sanidade mental - a puxar as suas memórias. Uma caracterização que não é inédita mas não incomoda o leitor ter mais um protagonista a retirar memórias do baú porque sofre de Alzheimer. A razão é uma apenas, o facto de estar bem escrito e ter como suporte uma história de onde que lê não sai vazio. Pelo contrário, até reclama por mais umas páginas para saber mais sobre aquele ano danado de 1953 e nem se queixa de uma melancolia que atravessa este romance/novela.