A União de Resistentes Antifascistas Portugueses quer ver um memorial no Forte de Peniche. O ministério da Cultura reúne na terça-feira para debater o futuro do edifício.

A União de Resistentes Antifascistas Portugueses propõe a instalação "com urgência" de um memorial junto ao Forte de Peniche com os nomes dos 2.500 presos políticos que estiveram na cadeia durante o Estado Novo.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP), que integra ex-presos políticos, defende a construção de um museu no Forte de Peniche mas propõe para já a instalação de uma placa evocativa no exterior do edifício.

"Ainda que de uma forma eventualmente faseada, considerarem essencial a instalação no Forte de Peniche de um verdadeiro Museu da Resistência e da Liberdade, dando entretanto máxima urgência e prioridade à instalação, por razões de impacto e simbolismo, ao ar livre e na zona central e frontal aos pavilhões, de um memorial com os nomes dos cerca de 2.500 antifascistas que estiveram presos na Cadeia de Peniche", referem os membros da organização, em comunicado.

No mesmo documento, a URAP sublinha que valoriza o movimento de opinião que se "ergueu" contra a concessão a privados da fortaleza de Peniche, com fins hoteleiros, defendendo a modernização do local no sentido da preservação da memória da "resistência e da luta antifascista".

Para a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses o monumento, além do museu, deve integrar também um "numeroso e moderno conjunto de valências": centros interpretativos, salas de exposições e de projeção e serviços de apoio aos visitantes.

A URAP recusa a demolição de qualquer dos três blocos prisionais e o afastamento definitivo de projetos de exploração hoteleira considerando que são incompatíveis com o espaço.

No comunicado, a URAP, fundada em 1976, recorda que promoveu a petição "Forte de Peniche -- Defesa da Memória, Resistência e Luta -- com 9.600 assinaturas -- e que foi entregue na Assembleia da República em outubro de 2016.

Ministério da Cultura cria grupo consultivo

Entretanto, o ministro da Cultura reúne-se na terça-feira com o Grupo Consultivo do Forte de Peniche que deve apresentar uma proposta sobre os "usos possíveis para a fortaleza" nos próximos três meses.

"Como critérios orientadores desta missão, define-se que a proposta terá de respeitar a história do monumento, desde a fundação, compatibilizando as funções do espaço com a preservação da memória da sua história recente enquanto símbolo da luta pela democracia, garantindo a sua fruição pública e com a necessária viabilidade económica", refere o comunicado do Ministério da Cultura difundido hoje.

O Grupo Consultivo vai ser presidido pela diretora-geral do Património Cultural, Paula Silva. Junta ainda o chefe do gabinete do ministro da Cultura, Jorge Leonardo, o adjunto do ministro da Cultura, Hernâni Loureiro, uma representante da secretaria de Estado do Turismo, Inês Sequeira, e o presidente da câmara municipal de Peniche, António José Correia.

O ministério da Cultura nomeou ainda quatro personalidades para este comité: Adelaide Pereira Alves, Alfredo Caldeira, Gaspar Barreira e José Pedro Soares.

A câmara municipal de Peniche nomeou o professor da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, João Bonifácio Serra, antigo chefe da Casa Civil do Presidente da República Jorge Sampaio.

O ex-presidente propôs que o forte de Peniche seja transformado em museu da resistência e num lugar de memória da luta pela democracia, na apresentação no Museu do Aljube, há uma semana, do livro "Cadeia do Forte de Peniche", de Carlos Brito, que ali esteve preso de fevereiro de 1960 a agosto de 1966, durante a ditadura de António Oliveira Salazar.

Recorde-se que o Forte de Peniche estava na lista de edifícios de reconhecido valor patrimonial que foram concessionados a privados para terem novos usos. O PCP criticou a inclusão do Forte de Peniche neste lote, apesar da opinião favorável do presidente da autarquia, eleito como independente por este partido. A polémica gerada em torno da conversão do imóvel em hotel levou o ministério a recuar na decisão.