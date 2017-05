Pub

Agradecer a Salvador. É o que move as pessoas, mais de uma centena, nas chegadas do aeroporto de Lisboa. Todos querem celebrar a primeira vitória de Portugal na Eurovisão.

Salvador Sobral está a chegar ao aeroporto de Lisboa, vindo de Kiev, onde fez história após sagrar-se vencedor do Festival Eurovisão da Canção, na 49.ª participação de Portugal no evento, conquistando 758 pontos, a maior votação de sempre no concurso.

Há cartazes com a palavra obrigado, dirigidos ao músico e à irmã, Luísa, autora da canção Amar pelos Dois, e flores. Um ramo para cada um. Há cachecóis e bandeiras, até camisolas do Benfica. E lê-se: "Sem fazer planos, que virá depois. Bom Portugal poder ter-vos aos dois", "Salvador, és especial".

E, quando as câmaras de televisão, se acendem, também se canta e grita pelo nome do herói do dia: Salvador, Salvador.