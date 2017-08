Pub

O último desejo do escritor de fantasia foi cumprido: computador e disco rígido com os escritos que não terminou foram inutilizados

As obras inacabadas do escritor de fantasia inglês Terry Pratchett foram destruídas, na passada sexta-feira, com recurso a um rolo compressor. Foi assim cumprido o último desejo do autor, que morreu em 2015.

O disco rígido que continha os escritos por terminar de Pratchett foi destruído por um rolo compressor vintage, da marca John Fowler & Co, na Great Dorset Steam Fair, uma feira anual de veículos e máquinas a vapor, em Dorset, Inglaterra.

Terry Pratchett, que se tornou célebre com Discworld, uma satírica série de livros de fantasia publicada em mais de 25 idiomas, morreu aos 66 anos com doença de Alzheimer.

De acordo com o The Guardian, após a morte de Pratchett, o amigo, colaborador e também escritor de fantasia Neil Gaiman disse ao Times que Pratchett desejava que aquilo em que estivesse a trabalhar à data da morte "fosse destruído em conjunto com o seu computador". Tudo deveria ser colocado no meio de uma estrada e esmagado por "um rolo de compressão a vapor".

Na sexta-feira, Rob Wilkins, administrador da propriedade de Pratchett, publicou na rede social Twitter que estava "prestes a cumprir" a obrigação para com Terry, mostrando a fotografia de um disco rígido e um computador.

Minutos depois, noutro 'tweet', mostrava já o disco rígido em pedaços.

O disco partido será exibido numa exposição sobre a vida e o trabalho do autor - "Terry Pratchett: His World"- que será inaugurada a 16 de setembro no museu de Salisbury, Inglaterra.

Terry Pratchett continuou a escrever e a publicar até à sua morte, em 2015. Foram ainda publicados dois romances póstumos,The Long Utopia, em colaboração com Stephen Baxter, e The Stepherd's Crown, o livro final da série Discworld.

