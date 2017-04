Pub

O Centro de Artes Visuais (CAV), de Coimbra, inaugura no sábado a exposição "Un Certain Regard", apresentando uma seleção de obras da Coleção Norlinda e José Lima, onde estão presentes nomes como Andy Warhol, Cindy Sherman e Rui Chafes.

A exposição, com curadoria do diretor do CAV, Albano Silva Pereira, debruça-se sobre a Coleção Norlinda e José Lima, composta por mais de 1.000 obras e que "começou a ser delineada na década de 1980 pelo industrial do calçado José Lima", informa o Centro de Artes Visuais, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A seleção para o CAV reúne obras de 32 artistas dessa mesma coleção, "com um foco muito específico nas artes visuais, concretamente na fotografia".

Na exposição, apresenta-se "um conjunto diverso de nomes e obras que procuram resumir esse esforço romântico e peculiar protagonizado por alguém completamente arredado do circuito artístico das grandes capitais e que, ainda assim, conseguiu reunir uma coleção de referência a nível nacional", sublinha o CAV.

"Perdi-me de amores por este personagem, pela sua coleção e pela sua vida, num diálogo com uma autenticidade rara e extraordinária, com uma frescura que eu não conhecia", disse à agência Lusa Albano Silva Pereira, sublinhando que José Lima é um colecionador que procura sempre mostrar as obras que tem.

Para o responsável do CAV, a exposição é também uma "homenagem a um homem simples, autêntico, genuíno, que para lá de gerir uma unidade de fabrico de calçado, viaja numa aventura com a arte contemporânea".

"Tem uma visão universalista da arte e da fotografia", frisou Albano Silva Pereira, considerando que a exposição tem um "diálogo entusiasmante" entre artistas portugueses e estrangeiros, entre a escultura, a fotografia e o desenho.

No CAV, vão estar representadas obras de vários fotógrafos estrangeiros, como os alemães Thomas Struth e Candida Höfer, o espanhol Alberto García-Alix, as americanas Cindy Sherman e Nan Goldin, os portugueses Jorge Molder e André Cepeda, e o japonês Araki Nobuyoshi.

Em Un Certain Regard, também vão estar expostas obras dos artistas plásticos Andy Warhol, Rui Chafes, Ana Vieira, Vasco Barata, o brasileiro radicado nos Estados Unidos Vik Muniz e a austríaca Eva Lootz.

A exposição vai estar no CAV até 10 de setembro.

A inauguração decorre no sábado, às 22:00.