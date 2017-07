Pub

Gonçalo Pereira Rosa publicou O Inspetor da PIDE que Morreu Duas Vezes. Uma investigação ao jornalismo que se fazia em Portugal nos anos 1960.

O título da investigação de Gonçalo Pereira Rosa é O Inspetor da PIDE Que Morreu Duas Vezes (Editora Planeta). Não será por acaso, pois como diz "nenhum jornal ou jornalista está livre de fazer grandes gaffes". Uma leitura que permite saber como foi o jornalismo no tempo do anterior regime, com muitas histórias que aos olhos do leitor atual parecem inventadas.

Logo no prefácio, Pinto Balsemão refere que não se tem prestado atenção ao que era o jornalismo na década de 60. Esta é uma tentativa de suprir esse desconhecimento?

Creio que o desconhecimento da história do jornalismo português é ainda mais profundo. É perfeitamente possível terminar hoje uma licenciatura em jornalismo e não conhecer as figuras de Esculápio ou de Hermano Neves, de Norberto Lopes ou de Baptista-Bastos. Ou não entender a drástica transformação na prática profissional à medida que os jornais foram abandonando a sua natureza panfletária e se tornaram produtores incansáveis de notícias. Este livro é uma pequena reparação histórica - uma recapitulação de jornalistas, jornais e episódios já cobertos de poeira, mas cujo impacto no jornalismo do seu tempo e na respetiva perceção pública foi enorme. Os anos 1960 foram importantes, decisivos mesmos. Marcaram a entrada de novas gerações nas redações, menos conformistas, com mais leituras e em alguns casos com formação universitária. Muitos desses nomes romperam os cânones e sugeriram novos temas, novos géneros jornalísticos e novas abordagens.

O atual jornalismo também merecerá uma revisão?

O jornalismo atual parece-me monolítico e pouco imaginativo. Quase liofilizado, no sentido em que não se cultivam estilos distintos e a redação funciona como rolo compressor, compactando o que deveria ser diversificando. Estou certo de que esta época merecerá um dia uma revisão parecida com a abordagem que propus no livro. Revisitar-se-ão os "furos" destes anos e as limitações, a relação com as fontes, a incorporação do cidadão na produção quotidiana. E, claro, as grandes gaffes de que nenhum jornal ou jornalista está livre.

Qual foi o critério para os vários capítulos desta investigação?

Procurei que a obra corresse ao longo do século XX, não esquecendo nenhuma das fases acidentadas da vida do país, desde o estertor da monarquia à Implantação da República, da ditadura militar ao Estado Novo e uma pequena incursão pelo regime democrático. Foquei-me, naturalmente, nos períodos sobre os quais existia mais informação por tratar - os 48 anos de ditadura e os constrangimentos então impostos ao jornalismo. O tema de fundo, em todas as épocas, é a Censura declarada ou tácita, imposta de fora ou pelas próprias organizações e, em último caso, na sua forma mais cruel - autoimposta pelos próprios jornalistas, recusando escrever o que adivinhavam que seria censurado.

Como foi a investigação para este volume?

Adotei duas vias. Alguns dos episódios nasceram da consulta documental dos arquivos da Censura, das polícias políticas, de Salazar e Marcello Caetano ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nesses casos, com documentação já validada, procurei nas coleções de jornais e na memória dos intervenientes outras pistas de interpretação. Outros episódios nasceram de memória direta dos intervenientes, que me chamaram a atenção para episódios concretos. Recordo, por exemplo, as memórias de Ribeiro dos Santos, onde o antigo chefe da redação do Diário de Lisboa contava os sarilhos que sofrera quando publicou um anúncio inofensivo no final de um discurso de Salazar. A partir daí, procurei o rasto da documentação.

É fácil consultar os jornais antigos?

É um vício. As coleções estão disponíveis fisicamente nas bibliotecas ou, no caso do Diário de Lisboa e da Ilustração Portuguesa, digitalizadas. Infelizmente, não temos em Portugal um modelo como o da Biblioteca Nacional do Brasil, que digitalizou edições completas de jornais já extintos e permite a pesquisa por palavra. Poupar-me-ia muitas pestanas queimadas!

Os depoimentos que ouviu são enviesados ou existe uma perspetiva crítica?

A memória é seletiva e deve ser recebida sempre com reserva. Recordo-me de ler as memórias da Manuela de Azevedo onde ela conta, com pormenores requintados, a história de uma entrevista com Ernest Hemingway da qual não há qualquer vestígio nos arquivos. Acúrcio Pereira, antigo chefe da redação do Diário de Notícias, também publicou dezenas de páginas de memórias e deixou providencialmente por contar um dos seus embaraços profissionais - o dia em que recusou acreditar que as agências internacionais se dariam ao trabalho de noticiar a morte de um escritor menor como Proust. Dito isto, os depoimentos são fundamentais. Conferem textura à aridez dos documentos e obrigam-me a recordar que a vida nas redações não era a preto e branco, nem os atos de cada interveniente podem ser apenas justificados por afinidades ideológicas.

Há grande diferença entre jornais e jornalistas do tempo do livro e os de agora?

Há algumas diferenças no papel do jornalista do século XX e do jornalista moderno - o primeiro cultivava um estilo e definia o seu valor em reportagem, em situações extremas. Recordo que, ainda hoje, a velha guarda do Diário Popular, quando quer explicar o que era um jornalista a sério, evoca o Urbano Carrasco na erupção dos Capelinhos de 1957, remando num mar de cinzas para colocar uma bandeira na Ilha Nova e protagonizar uma saga para a primeira página do seu jornal. Isso acabou. Outros definiam-se como cronistas mordazes, observadores impiedosos do quotidiano, como Pedro Alvim, Baptista-Bastos ou Luís Alberto Ferreira. Ora, a crónica praticamente desapareceu dos jornais modernos, como muito bem se queixa o último Prémio Eduardo Lourenço, o Fernando Paulouro.

A máxima de muitos jornalistas - "no meu tempo "é que era" - será verdadeira?

Há uma frase deliciosa num livro de ficção do Baptista-Bastos, No Interior da Tua Ausência. O protagonista é um velho jornalista e queixa-se, a certo ponto, dos novos, dizendo: "A geração que nos seguiu odeia-nos porque não deixámos nada para ela fazer!» Talvez exista um fundo de verdade nisto. Cada época tem a sua especificidade. Privilegia-se agora o comentário e a capacidade de resposta em várias plataformas porque é isso que as empresas jornalísticas requerem.

Na p. 43 relata a "imaginação fértil" de Reinaldo Ferreira. Esse estilo era corrente à época?

Era muito comum. Eduardo Schwalbach, que chegou a dirigir o Diário de Notícias, elogiava muito esse saber profissional capaz de, com meia dúzia de informações dispersas, encher uma página de jornal - forçosamente abusando dos factos confirmados. Reinaldo foi um escritor num fato demasiado apertado de jornalista: adorava o afã da produção diária, o reconhecimento imediato e a capacidade de atingir as massas, mas o seu compromisso com o rigor era escasso.

Sentiu muito o peso da censura na década abordada?

A Censura é transversal. Na Primeira República, faz-se sempre sentir - seja por imposição legal, seja por querelas imediatas que removiam as publicações indesejadas das ruas. Os jornais dessa década têm frequentemente espaços brancos, correspondentes a textos que tiveram de ser apagados antes da impressão. O público percebia. É por isso que, logo após a imposição da censura em 1926, foram proibidos os espaços brancos - os jornais eram multados se os apresentassem. Tornou-se infelizmente mais sofisticada e eficiente. No Estado Novo, tornou-se parte da paisagem a ponto de alguns jornalistas terem vivido toda a carreira sob censura. A esse propósito, César Príncipe, antigo jornalista do Jornal de Notícias, conta a história engraçada de, dez dias depois da revolução de 1974, ter tirado da prateleira a pasta dos recortes para envio à Censura, repetindo um gesto mecânico e pavloviano que fora forçado a interiorizar durante décadas.

Os jornais submissos ao regime provocavam a mesma contenção nos seus jornalistas?

Foi uma das surpresas da investigação. Não contava encontrar tantos processos abertos contra o Diário da Manhã e outras publicações alinhadas. Conto no livro aliás uma história rocambolesca com o jornalista Marques Gastão, que chegou inclusivamente aos ouvidos do Presidente do Conselho, pois o jornalista, inadvertidamente, publicara informação secreta sobre o aeródromo de Santa Maria durante a Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista da Censura, qualquer material impresso merecia vigilância, independentemente da matriz ideológica.

O populismo dos políticos é visível. Esta classe evoluiu em Portugal?

É indiscutível que o debate político é agora aberto e sujeito a escrutínio e crítica, o que, durante 48 anos, não foi possível. Parece igualmente evidente uma frustração crescente da opinião pública face aos seus representantes apesar, em praticamente todos os indicadores de Saúde, Educação, Emprego ou Habitação, a situação não ter qualquer comparação com a década de 1970. Diria que o mundo é muito mais complexo em democracia. Quando não havia suicídios nas notícias, nem violações, nem greves, nem mortes nas barracas, nem os crimes violentos podiam ter mais de 14 linhas e as catástrofes só podiam ter causas divinas, o mundo parecia mais tranquilo e controlável. É uma opinião.

Baptista-Bastos condensava na expressão "um armazém de loucos" a redação de um jornal. Era mesmo assim?

Sempre foi e creio que ainda é. O fecho da edição de um jornal ou de um noticiário televisivo, por controlável que seja a agenda, continua a ser uma descarga de adrenalina face a tudo o que pode correr mal. Esta é uma profissão que vive da construção inglória de um castelo de areia por dia, castelo esse que no dia seguinte a maré levará. Há uma dose substancial de loucura no jornalismo, pois, caso contrário, não seríamos jornalistas, disse-me o Antunes Ferreira, antigo chefe da redação do Diário de Notícias.

Coloca o depoimento de Fernando Carneiro (p. 16) em que assinala o facto de o jornalista se transformar num funcionário após o 25 de Abril. Concorda?

Concordo. Por vicissitudes várias, resultantes da estrutura de propriedade das empresas jornalísticas, a revolução viria a provocar a nacionalização indireta de quase todos os jornais diários portugueses. Isso implicou que, de um dia para o outro, em 1975, a maioria dos profissionais se visse a trabalhar para o Estado, sujeito a nomeações de ordem mais partidária do que profissional e à aprovação superior de atos correntes de gestão de um jornal, como a deslocação de um enviado-especial, a publicação de mais páginas ou de um suplemento. Removeu-se criatividade da redação e a normalização da informação produzida pelas agências noticiosas também não ajudou.

Porque escolhe o título de um capítulo para o livro inteiro?

Considero que o episódio de 1960 em que o Diário de Notícias publica, por engano, a notícia da morte do subdiretor da PIDE é exemplar a vários níveis da narrativa que me propus contar. Em primeiro lugar, porque essa história tem o condão de explicar ao leitor como o jornalismo se faz de pequenas escolhas diárias, atos seletivos que, encadeados numa tempestade perfeita, podem produzir uma notícia catastrófica. Em segundo lugar, porque os pormenores dessa história revelam muito sobre os bastidores de uma redação alinhada com o poder de então, onde o subchefe da redação frequenta sessões de homenagem a inspetores da PIDE e onde colegas denunciam colegas - tenho informação concreta de alguns casos. Por fim, porque o episódio ocorre com provavelmente o jornalista mais bem preparado, mais culto, com melhor treino académico e cultural daquela geração - o António Valdemar. E, se aconteceu com ele, poderia ocorrer com qualquer outro jornalista.

Acha que dá a perceber muito do século XX nacional com este livro?

Se permite a ousadia, este livro ensaia escrever uma pequena história do século XX português através dos jornais que a contaram. Reúne atos incríveis de nobreza e valentia, proezas temerárias de loucos e um punhado de canalhices e traições. É, numa frase, o século XX português.

As investigações atuais dos jornalistas estão a substituir nesse campo a responsabilidade dos historiadores?

Como dizem os ingleses, tenho dois chapéus - sou jornalista e investigador da Universidade Católica. Creio que, durante muito tempo, os jornalistas se demitiram da tarefa de contar a história da sua profissão, os marcos evolutivos, os triunfos e as derrotas. Os textos memorialísticos não têm grande tradição em Portugal. E os académicos, com saberes profissionais, métodos científicos e um olhar mais cínico, têm preenchido esse vazio. Diria que o meu livro posiciona-se a meio caminho entre a obra de um jornalista e a de um historiador da imprensa.

Este é o segundo livro sobre o jornalismo que se fez em Portugal. Vai haver continuação?

Gostava de escrever um volume sobre o jornalismo produzido após a revolução de 1974 em Portugal, mesmo reconhecendo que essas histórias estão mais frescas e que muitos protagonistas permanecem vivos e aptos para as contar. Tenho em curso um volume sobre a história do Diário Popular, um jornal muito especial no contexto do século XX. Com o Diário Ilustrado (de curta memória) e A Capital (refundada em 1968), foi um dos poucos jornais fundados durante o Estado Novo. Tem uma história riquíssima. A correspondência entre Salazar e Marcello Caetano revela aliás as reticências do primeiro à fundação de mais um jornal, em 1942. Com o tempo, porém, tornou-se uma escola de reportagem e de inovação gráfica, embora ideologicamente próximo da ditadura nas grandes questões. Será provavelmente o tema do próximo livro.