Companhia de Teatro de Almada estreia este sábado Bonecos de Luz do dramaturgo almadense Romeu Correia pelo centenário do seu nascimento.

Rodrigo Francisco conta a história da fotografia que já se vê em palco, minutos antes do ensaio. Entre andaimes, uma bateria, cadeiras e cabides, o escritor Romeu Correia a preto e branco, atlético, braços meio cruzados, andaria pelos 40 anos. "Esta fotografia descobri-a agora, numa exposição, em Lisboa, lado a lado com grandes figuras do século XX. Pedi autorização ao [fotógrafo] Fernando Lemos para a utilizar, aqui na peça, foi uma boa coincidência", conta o encenador e diretor artístico do Teatro Municipal Joaquim Benite.

A ideia de adaptar um texto de Romeu Correia surgiu em conversa com um dos muitos admiradores almadenses do escritor. "Mas quis fazê-la aqui, no Fórum Romeu Correia, faz muito mais sentido, há pessoas que ainda não sabem quem ele é", diz, assinalado a escolha do espaço de homenagem ao autor, inaugurado em 1997, em Almada.

Homenagear o legado de Romeu Correia é o convite para Bonecos de Luz, obra recomendada pelo Plano Nacional de Leitura e um dos seus muitos romances, publicado em 1961. A inspiração segue no compasso da magia do cinema para contar a história de Zé Pardal, um pequeno órfão, e inocente pícaro, sem muito teto para aninhar as asas da imaginação, que descobre nas películas de Charlot uma forma de evasão à realidade em que vive. Ou o seu refúgio de sonho.

"O primeiro contacto do Zé Pardal para alcançar uma outra dimensão da sua vida é com Charlot, que aqui é visto como uma espécie de príncipe dos mendigos. A grande mensagem do Romeu Correia é um bocadinho esta - no fundo, se nós formos capazes de criar uma vida interior, conseguimos viver menos mal", explica Francisco, que se colocou a si próprio o desafio de tecer um "texto neorrealista" numa linguagem de teatro mais contemporânea. Como se olha para ele com os olhos de hoje? "Esse foi o maior desafio, mas a verdade é que há tantos Zés Pardais por aí, por isso é que é uma peça dirigida ao público juvenil e comunidade escolar."

Os ensaios decorreram, durante um mês e meio, na Casa Amarela da Juventude, no Laranjeiro, um lugar onde a procura da juventude se faz também através da dança e da música, outras formas de arte e se misturam tantas formas de vida. "Acabámos por ir buscar inspiração a todos os que andavam também por ali", conta o encenador.

Música ao vivo, versatilidade e imaginação de braço dado. No final do ensaio, Vasco Branco, neto do autor, aprova o que viu. "Acho que o espírito da obra do Romeu está todo aqui!", diz. "O Romeu" - a quem nunca tratou por avô - "teria gostado desta adaptação, tenho a certeza". Para André Pardal, protagonista e ator da Companhia de Teatro de Almada, a sua personagem "é pura e inocente até ao fim, só queria ter um lugar para viver", diz. Entre os amigos que descobre, os que perde e os que restam, tal como Charlot, Zé Pardal encara, desde o primeiro ao último minuto, a sua vida com generosidade e alegria. Nem percebe, de início, a esperteza de Nicolau, o dono da maquineta que projeta os filmes de Chaplin, também ele um resistente nas malhas do destino. "Ele também é um sobrevivente, como o Zé Pardal, e arranja forma de se safar, seja qual for a situação", assegura o ator.

Atleta de competição e campeão de boxe amador, Romeu Correia nasceu em Almada há precisamente cem anos. Destacou-se como ficcionista e dramaturgo, inserindo-se inicialmente na corrente neorrealista. Escritor, poeta e desportista, as suas obras foram sempre marcadas por uma forte ligação às fontes da literatura oral popular, movendo-se frequentemente em ambientes como os do circo, das feiras, do teatro de fantoches ou outros grupos marginais à sociedade.

Bonecos de Luz

Fórum Romeu Correia, Almada

Até 2 de abril. Quinta a sábado às 21.30; quarta e domingo às 16.00

Bilhetes: 6euro/desconto de 50% para jovens e seniores.