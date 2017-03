Pub

"O Espaço Que Nos Une", Peter Chelsom

Foi como protagonista de A Invenção de Hugo (2011) que Asa Butterfield provou ser uma criança com espírito para liderar aventuras. Agora mais crescidinho em relação ao filme de Scorsese, vemo-lo em O Espaço que Nos Une revestir a aventura de um cândido romantismo.

Nesta história de ficção científica, Gardner (Butterfield) é o primeiro bebé a nascer em Marte, filho de uma astronauta que embarcou grávida. Aos 16 anos, ainda mantido em segredo no planeta vermelho, onde cresceu entre cientistas, ele decide experimentar a gravidade, porque é na Terra que está o seu pai (que não conhece), e a rapariga com quem se comunica pela internet. De pés no chão, cambaleante e apaixonado, Butterfield dá a este filme a sua única graciosidade: inspirado por As Asas do Desejo, ele é um anjo na terra à descoberta do amor. Tudo o resto é uma opereta simplória.

Classificação: **