A seleção oficial do Festival de Cannes tem realizadores como Todd Haynes e Noah Baumbach mas tmabém mostra a diversidade de formatos e métodos de produção do cinema atual.

Sofia Coppola, Todd Haynes e Noah Baumbach são algumas das estrelas americanas que vão apresentar os seus filmes no Festival de Cinema de Cannes, de 17 a 28 de maio. A seleção oficial do festival, hoje anunciada pelo presidente do festival, Pierre Lescure, e pelo delegado-geral, Thierry Frémaux, tem 49 filmes de 29 países. 12 filmes são dirigidos por mulheres e 9 são primeiras obras.

No ano em que o festival celebra o seu 70º aniversário, o filme de abertura será Ismael's Ghosts, do realizador francês Arnaud Desplechin, com Charlotte Gainsbourg e Marion Cotillard, enquanto Barbara, de Mathieu Amalric, abre a secção "Un Certain Regard"

Em competição pela Palma de Ouro estarão 18 filmes, na maioria de realizadores que já estiveram no festival, como o austríaco Michael Haneke, duplamente distinguido com o prémio máximo em 2009 e 2012, que estreará agora Happy End, um drama passado em Calais, com Isabelle Huppert e Jean-Louis Trintignant, dois atores que já figuraram em Amor (2012).

Também foi selecionado Le redoutable, de Michel Hananavicius, com Louis Garrel no papel de Jean-Luc Godard, Good time, dos irmãos Benny e Josh Safdie, e Wonderstruck, de Todd Haynes, que junta Julianne Moore e Michelle Williams.

O grego Yorgos Lanthimos estreará The killing of a sacred deer, com Colin Farrell e Nicole Kidman, dois atores que entram também em The Beguiled, de Sofia Coppola, ambos escolhidos para a competição. Assim como François Ozon, com o filme L'Amant Double, com Jacqueline Bisset.

Esta será também a primeira vez que estarão em competição dois filmes produzidos pela Netfelix - Okja de Bong Joon-ho, com Tilda Swinton e Jake Gyllenhaal, e The Meyrowitz Stories de Noah Baumbach.

O júri será presidido pelo realizador espanhol Pedro Almodóvar.

Entre as surpresas, fora de competição, contam-se Carne y Arena, um projeto de realidade virtual de Alejandro G. Iñarritu, assim como dois novos projetos televisivos: o regresso de Twin Peaks de David Lynch e a segunda temporada de Top the Lake, de Jane Campion.

Foram programadas várias sessões especiais, como a exibição póstuma de 24 Frames, de Abbas Kiarostami, e a apresentação de Come Swim, realizado pela atriz Kristen Stewart.

A estes juntam-se ainda An inconvenient sequel, documentário de Bonni Cohen e Jon Shenk, com o político norte-americano Al Gore; Sea Sorrow, um filme que a atriz Vanessa Redgrave fez sobre refugiados, How to talk with girls at parties, de John Cameron Mitchell, a partir de uma obra de Neil Gainman, e Visages, Villages, que junta a realizadora Agnès Varda ao artista visual JR.

Resta ainda anunciar a programação da Semana da Crítica e da Quinzena dos Realizadores, dois dos eventos paralelos do Festival de Cannes. A competição de curtas-metragens, com o júri presidido por Cristian Mungiu, foi anunciada na quarta-feira, com a presença de nove filmes.