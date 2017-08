Pub

OS CHAPÉUS DE CHUVA DE CHERBURGO Jacques Demy

Saudemos as mais belas reposições deste Verão: juntamente com As Donzelas de Rochefort (1967), este filme permite-nos redescobrir as singularidades narrativas, afetivas e simbólicas de Jacques Demy (1931-1990), autor sempre "esquecido" quando organizamos as nossas memórias da Nova Vaga francesa...

Ironicamente, foi o único título da Nova Vaga que arrebatou uma Palma de Ouro em Cannes (1964), desse modo consagrando também Catherine Deneuve com o estatuto de estrela. Contracenando com Nino Castelnuovo, Deneuve interpreta uma desencantada variação sobre as matrizes clássicas do melodrama, num registo de "diálogos cantados" cuja lógica remete para a tradição da ópera.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ponto obviamente fundamental deste filme (e de quase toda a obra de Demy): a presença decisiva da música de Michel Legrand.

Classificação: ***** (excecional)