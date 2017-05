Pub

"Amar pelos dois" cantada pelos dois vencedores.

Portugal ganhou no sábado, pela primeira vez, o Festival Eurovisão da Canção, com "Amar pelos dois", interpretada por Salvador Sobral.

A canção, com letra e música de Luísa Sobral, irmã de Salvador Sobral, obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público, na final do festival disputada em Kiev, na Ucrânia, que foi transmitida em direto pela RTP1.

O cantor Salvador Sobral afirmou que seria estranho pensar em si próprio como um herói nacional, depois de ter sido responsável pela primeira vitória de Portugal no Festival Eurovisão da Canção.

Na conferência de imprensa com o vencedor da edição deste ano, que se realizou em Kiev, Salvador Sobral disse que o herói nacional de Portugal é o futebolista Cristiano Ronaldo e mostrou-se contente por ser o desportista a ocupar tal posto.

"Só quero viver uma vida sossegada. Espero que isso possa acontecer, tenho a certeza que sim. Talvez no princípio seja um pouco agitado. Se pensasse em mim como um herói nacional seria um pouco estranho", respondeu o músico a uma das questões colocadas numa conferência de imprensa pontuada por várias salvas de palmas.