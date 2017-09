Pub

Veja a programação completa do festival Caixa Alfama, nos dias 15 e 16 de setembro, em Lisboa.

O nome anuncia logo o sítio onde durante sexta-feira e sábado à noite haverá fado em cada esquina daquele bairro: são mais de 40 fadistas em dez palcos. Marco Rodrigues, que atua no palco Caixa na sexta, às 22.50, chama-lhe "o maior festival de fado". Além dele, nesta quinta edição do festival lisboeta atuarão António Zambujo, Gisela João, Marina Mota, José Gonçalez e Sangue Ibérico, "Os Mestres", Pedro e Helder Moutinho, Bárbara Santos ou Maria Ana Bobone. O Fado à Janela terá lugar no Largo do Chafariz de Dentro e no Largo de São Miguel.

6ª-feira dia 15



Palco CAIXA

00.10 | António Zambujo

22.50 | Marina Mota

21.30 | José Gonçalez e Sangre Ibérico

Palco Santa Casa

23.15 | Helder Moutinho

22.15 | Pedro Moutinho



Igreja de Sto. Estêvão

22.00 | Nádia Bastos, Rosita, Kiko, Pedro Ferreira, Jorge Gomes



Palco Amália

23.30 | Filipa Cardoso

22.15 | Carolina



Museu do fado

22.30 | Matilde Cid

19.30 | Teresinha Landeiro



Museu do fado (largo)

21.30 | Luís Guerreiro

20.30 | Pedro de Castro



Igreja de São Miguel

22.30 | Teresa Tapada

21.30 | António Pinto Basto



Palco Ermelinda Freitas

20.50 | Miguel Ramos

20.00 | Diogo Clemente



Palco Sta. Maria menor

21.45 | Diogo Rocha e Sandra Correia

20.40 | Jaime Dias e Ana Marta



Palco Tofa

22.35 | Augusto Ramos

20.40 | Conceição Ribeiro

Sábado dia 16



Palco CAIXA

00.10 | Gisela João

22.50 | Marco Rodrigues

21.30 | Os Mestres



Palco Santa Casa

23.00 | Alexandra

22.00| Rodrigo Costa Félix

20.45| Bárbara Santos



Igreja de Sto. Estêvão

23.00 | Luís Caeiro

22.00 | Rui Vaz



Palco Amália

23.10 | Ana Sofia Varela

22.10 | Buba Espinho



Museu do fado

20.30 | Tânia Oleiro

19.30 | Nathalie



Museu do fado (largo)

22.30 | José Manuel Neto

21.30 | Paulo Soares



Igreja de São Miguel

22.45 | Gonçalo Salgueiro

21.30 | Maria Ana Bobone



Palco Ermelinda Freitas

23.00 | Paulo Bragança

22.00 | Júlio Resende

21.00 | Edu Miranda



Palco Sta. Maria menor

21.15 | Pedro Galveias e Vera Monteiro

20.00 | Vítor Miranda e Henriqueta Batista



Palco Tofa

20.25 | Miguel Xavier

19.30 | Joana Almeida



Veja a agenda completa também no site do festival.