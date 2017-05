Pub

À beira dos 61 anos, a fundação, delegações no Reino Unido e em Paris, investiu 91,8 milhões de euros na sua estrutura e atividades em 2016. Carta aberta pede à administração que abandone investimentos petrolíferos

A fundação, a celebrar 61 anos de vida este ano, custou pouco mais de 91,8 milhões de euros, segundo o Relatório e Contas de 2016. Promete "alterações pouco significativas" para 2017, mas haverá menos 1,4 pontos percentuais de investimento no departamento de arte, fruto da fusão das coleções do fundador e do Centro de Arte Moderna, menos 0,4 pontos percentuais para a ciência e mais 0,4 beneficência e 1,4 para a educação.

Esta última "é a finalidade [da Fundação] que regista o aumento mais expressivo, em termos relativos", lê-se no documento, explicando-se logo a seguir que o aumento resulta da fusão da Biblioteca e do Arquivo e do reforço do serviço de Bolsas. "Há reduções no Programa Gulbenkian Qualificação das Novas Gerações, em virtude da reorientação operada nas respetivas atividades, designadamente a favor das Novas Áreas Temáticas - que, por estarem em fase de conceção, não têm finalidade estatutária atribuída",esclarece o relatório, num capítulo dedicados às previsões para este ano.

As atividades, bolsas e subsídios representam cerca de 17% da atividade da instituição, isto é, 31,5 milhões de euros, uma verba que só é ultrapassada pelo custo bruto do pessoal no ativo: 31% do total (30,3 milhões no total). A fundação tem 398 trabalhadores efetivos e 49 contratados, para além de nove administradores.

É do petróleo que vem o grande financiamento da fundação, como previsto nas disposições testamentárias de Calouste Sarkis Gulbenkian, apelidado de Senhor Cinco por Cento (a sua quota na exploração petrolífera antes de rebentar a I Guerra Mundial e que conseguiu preservar depois, negociando com as grandes potências mundiais).

Esta semana, dezenas de personalidades, da cultura à política, subscreveram uma carta aberta à Gulbenkian pedindo que a instituição abandone os investimentos relacionados com ativos petrolíferos e "trabalhe numa estratégia de saída dos seus ativos relacionados com combustíveis fósseis, aceitando o desafio de interpretar o legado do fundador em cada momento da história e honrando a sua memória como personalidade comprometida com o futuro."

Entre os signatários estão a atriz Ana Zanatti, o ex-chefe da Casa Civil da Presidência da República Alfredo Barroso, o politólogo André Freire, o cineasta António Pedro Vasconcelos, os músicos António Zambujo, Carlos do Carmo, Jorge Palma e Sérgio Godinho, o compositor Carlos Tê, o historiador Fernando Rosas, o ex-dirigente do Bloco de Esquerda Francisco Louça, entre outros.

"Sabemos que, uma parte considerável dos ativos que permitem a ação da fundação são ativos petrolíferos", escrevem os signatários, reconhecendo que o petróleo e derivados foram motores de prosperidade no século passado, mas alertando para a necessidade de uma mudança de paradigma. Para os subscritores, a transição para uma economia descarbonizada é agora "um imperativo incontestado".