Em 1922 o poeta E.E. Cummings publicava o seu relato de prisão em França durante a Grande Guerra. Leia a pré-publicação de O Quarto Enorme.

O grande debate sobre E.E. Cummings passa muitas vezes pelo modo como assina: e.e. cummings ou E.E. Cummings. Esse era um entretenimento bom para se ter há umas décadas, mas basta ver a sua assinatura para notar que utilizava maiúsculas. Portanto, passemos à obra, que é o mais importante, e da qual os leitores portugueses têm agora um novo livro - inédito - para ler: O Quarto Enorme. Volume inédito em Portugal e que é um dos seus dois romances autobiográficos entre quase três mil poemas, um quarteto de peças de teatro e vários ensaios. Tudo isto com uma voz muito própria e que, no caso de O Quarto Enorme, a qualificação do escritor F. Scott Fitzgerald foi tão bombástica como definitiva: "De todos os trabalhos realizados por jovens surgidos desde 1920, apenas um livro sobrevive". Este de E.E. Cummings, sentenciou então.

Basta olharmos para a fotografia do poeta ao lado, de autoria de um dos maiores retratistas de sempre, Edward Weston, para se perceber que havia uma pose de autor por parte de E.E. Cummings. Que não passava pelo floreado avulso das palavras, para ser ignorado com o passar do tempo a nível literário, mas que vinha do seu íntimo. Por isso, mesmo sendo a sua primeira publicação, O Quarto Enorme é um guia para se o compreender o todo da obra.

São mais de 300 páginas que na edição portuguesa, que reproduz os desenhos do escritor, numa tradução de autoria de José Lima, que assina uma ótima introdução ao método de Cummings e alerta os leitores sobre o desconcerto provocado pela pontuação singular: "a ausência de espaços a seguir às vírgulas [ver n pré-publicação na página ao lado]; o uso que é dado ao travessão, criando translineações inesperadas ou substituindo o papel habitualmente atribuído ao parágrafo". Um aviso fundamental para, explica, o leitor "não vá pensar que é um engano ou distração". Não deixa o tradutor de radiografar a narrativa assim: "Apesar de estas técnicas serem muito mais evidentes na sua poesia, são inúmeras as passagens onde transparecem, refletindo influências (assumidas) na sua criação literária do movimento futurista e do que chama «cubismo literário»"

A edição que serve de base ao livro que chega às livrarias na próxima quinta-feira tem uma história própria. Trata-se da versão fixada em 1978 por George Firmage, o grande biógrafo do autor, e respeita o original datilografado por E.E. Cummings. Não é uma versão qualquer, resulta da sua irritação para com a primeira edição, em que a editora norte-americana eliminou muitas das características da obra, como foi o caso da pontuação.

O Quarto Enorme é o relato dos seus tempos de prisão durante a Grande Guerra. Cummings alistou-se no Corpo de Âmbulâncias de Norton-Harjes, acompanhado de outro escritor voluntário, John Dos Passos. Antes de ir para a frente de combate, Cummings esteve em Paris pela primeira vez, cidade a que nunca mais deixou de voltar sempre que lhe foi possível devido a ter ficado arrebatado por ela. Já ao serviço militar, conta a sua biografia, que as cartas que enviava para a família despertaram a atenção dos censores militares devido ao seu discurso anti-guerra e por não odiar assim tanto o inimigo alemão. Mas a sua participação no conflito estava prestes a terminar enquanto condutor de ambulâncias, pois no dia 21 de setembro de 1917 foi tornado prisioneiro, devido à solidariedade com o colega William Slater Brown, este sob suspeita de espionagem e de ter atividades indesejáveis. A questão é que a detenção não se verificou pelo exército alemão mas pelos franceses e foi assim que E.E. Cummings ficou a conhecer o interior da cela do campo de detenção de La Ferté-Macé, na Normandia, até ser libertado a 21 de dezembro devido à intervenção paternal - que chega a solicitar a intervenção diplomática do presidente Wilson. No primeiro dia de 1918, volta a pisar os Estados Unidos e inicia a escrita deste primeiro livro autobiográfico.

Com Paris na mente, três anos depois regressa à capital francesa, onde viverá por dois anos, época em que prepara o primeiro volume de poesia, que o colocará como autor avant-garde neste registo. Túlipas e Chaminés será publicado em 1923, um ano após o lançamento de O Quarto Enorme, e em ambos lutará contra os editores para não lhe apararem a escrita e causarem uma destruição na inovação gramatical com que pretendia afirmar-se.

A poesia de Cummings é, no entender do crítico francês René Taupin, muito influenciada pela obra de Apollinaire, apesar de considerar que não foge assim tanto à tradição e a temas como os do amor e da natureza. Uma "característica espiritual e imaterial para uma poesia que respirava um transcendentalismo romântico" não muito apreciado pelos críticos seus contemporâneos, razão pela qual muitas edições dos seus livros foram pagas do próprio bolso.

Quanto a O Quarto Enorme, esta edição começa com a reprodução das cartas do pai de Cummings ao governante norte-americano a solicitar a libertação do filho. Segue-se uma peregrinação, como o autor designa o que vai contar, num registo por onde vão passar inúmeras figuras com quem contactou no cenário de guerra antes e durante a prisão. Tanto pode ser sobre os "oito porco franceses destacados", como os detalhes da sua vida prisional, o modo como se analisava a correspondência dos presos ou a missa, o único momento da detenção em que os dois sexos estavam juntos. Um relato tão sincero como fantasioso, que exibe a perícia narrativa e a superioridade - e uma certa petulância - de uma educação em Harvard, posta em desassossego numa cela a que chama O Quarto Enorme.

Segundo se percebe pela biografia, E.E. Cummings nem sempre perfilhou ideias radicais - apesar do relato EIMI da viagem à União Soviética - e foi grande admirador de macarthismo. As iniciais resguardavam os nomes Edward Estlin.

Pré-publicação de O Quarto Enorme

(Texto segundo a grafia original) Pus o colchão de enrolar no chão. Endireitei-me.

Era eu próprio.

Apoderou-se de mim uma alegria incontrolável depois de três meses de humilhação,a ser empurrado e arrebanhado e provocado e insultado. Era eu próprio e meu único senhor. Neste delírio de libertação( sem quase reparar no que fazia )inspecionei o monte de palha,votei contra,montei a cama,coloquei o colchão de enrolar por cima,e comecei a examinar a minha cela.

Já referi o comprimento e a largura. A cela era ridiculamente alta;talvez uns três metros. A parede onde estava a porta era esquisita. A porta não ficava no meio,mas a um dos cantos,de maneira a deixar espaço na outra ponta para um enorme balde de ferro que me dava pela cintura. Por cima da porta e a toda a largura da parede,estendia-se uma grade. Podia ver-se sempre uma nesga de céu.

Assobiando alegremente para mim próprio,dei dois passos que me puseram junto à porta. A porta era de construção sólida,dava a impressão de ser toda em ferro e aço. Deixou-me deliciado. O balde despertava a minha curiosidade. Dei uma olhada por cima da borda. No fundo descansava repousadamente um cagalhão humano recente.

Tenho a secreta mania das gravuras em madeira,particularmente quando são usadas para ilustrar a indispensável crise psicológica de uma daquelas novelas fora de moda. Tenho em minha posse neste momento uma magistral representação de um homenzarrão de barba horrorizado que,envergando uma anónima indumentária de peles de cabra,com um fantástico guarda-sol delicadamente apertado numa pata enorme,se dobra a examinar um vestígio de humanidade num sítio inóspito um tanto ou quanto cubista do qual se imaginava único dono...

Foi então que reparei nas paredes. Até onde o braço podia chegar estavam cobertas de riscos,máximas,desenhos. Os desenhos eram todos a lápis. Resolvi pedir um lápis na primeira oportunidade.

Tinham estado alemães e franceses presos nesta cela. Na parede da direita,perto da porta,havia uma longa passagem de Goethe,laboriosamente copiada. Junto à outra ponta desta parede podia ver-se uma paisagem satírica. A técnica desta paisagem deixava-me assustado. Havia casas,homens,crianças. E havia árvores. Comecei a pensar no aspeto que tinham as árvores,e ri-me copiosamente.

Na parede do fundo via-se um primoroso e grande retrato de um oficial alemão.

A parede esquerda estava decorada com um veleiro,arvorando um número - 13. «O meu adorado barco» lia-se por baixo em alemão. Seguia-se um busto de um soldado alemão,muito idealizado,cheio de destemor. Depois dele,um desenho de magistral primitivismo - um cavaleiro com corpo de rosquilha,escorregando com assustadora rapidez de um cavalo em forma de salsicha completamente transparente que seguia simultaneamente para cinco direções. O cavaleiro tinha uma expressão entediada segurando as rédeas rígidas com o punho. A perna mais afastada ajudava-o no seu voo. Usava um boné de soldado alemão e estava a fumar. Decidi copiar o cavalo e o cavaleiro imediatamente,ou seja,assim que conseguisse um lápis.

A última coisa que descobri foi um desenho circundado por uma divisa num rolo de pergaminho. O desenho era uma planta num vaso com quatro flores. As quatro flores estavam laboriosamente murchas. A sua morte estava desenhada com um rigor temível. Notava-se uma obscura determinação na representação das suas pétalas fanadas. O vaso oscilava todo enviesado numa espécie de mesa,tanto quanto me era dado ver. A toda a volta corria uma faixa fúnebre. Li : «Mes derniers adieux à ma femme aimée,Gaby.» Uma mão contundente,totalmente distinta da primeira,escreveu por cima em letras orgulhosas : «Tombé pour désert. Six ans de prison - dégradation militaire.»

Deviam ser cinco horas. Passos. Uma tremenda algazarra do outro lado da porta - quem seria? Bang abre-se a porta. A criatura-virachaves estende um bocado de chocolat com extrema e mal-humorada cautela. Eu digo «Merci» e agarro o chocolat. Clang fecha-se a porta.

Fico deitado de costas,o crepúsculo executa milagres brumosamente azulados através da fenda por cima da bang-clang. Apenas consigo ver folhas,simbolizando árvores.

Depois vindo da esquerda e ao longe,tenuemente,irrompe um assobio suave,fresco como um ramo de vimeiro descascado,e dou por mim a ouvir uma ária de Pétrouchka,Pétrouchka,que mon ami et moi víramos em Paris no Châtelet...

O Quarto Enorme

E.E. Cummings

Editora Livros do Brasil

335 páginas

PVP: 17,70 euros