AS DONZELAS DE ROCHEFORT Jacques Demy

Três anos depois do impacto de Os Chapéus de Chuva de Cherburgo (também em reposição), Jacques Demy (1931-1990) relançava e relançava-se no musical com aquele que é, provavelmente, o seu trabalho mais universal.

De novo com Catherine Deneuve, agora contracenando com a irmã Françoise Dorléac, este é um objecto mais próximo das matrizes clássicas de Hollywood, aliás presente através de dois nomes emblemáticos: Gene Kelly, mestre absoluto da idade de ouro do género, e George Chakiris que, em 1961, contracenara com Natalie Wood em West Side Story.

Atravessado pelas ilusões utópicas da paixão amorosa, As Donzelas de Rochefort consuma, além do mais, uma proeza rara: a de "ocupar" as ruas e praças de Rochefort como quem reinventa os recursos tradicionais do estúdio fechado - simples e genial.

Classificação: ***** (excecional)