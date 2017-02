Pub

"T2: Trainspotting", Danny Boyle

Como tem sido notório pela quantidade de sequelas e recuperação de êxitos do passado que enchem as salas, a nostalgia continua a ser uma excelente estratégia mercantil. Não é que isso seja ostensivo em todos os filmes visados, mas há aqueles que fazem questão de deixar pistas nos próprios diálogos.

Justamente, antes de um dos quatro da vida airada declarar a Ewan McGregor que este é "um turista na sua juventude", já nós nos apercebemos que esta revisitação do clássico de Danny Boyle, 20 anos depois, é uma montagem saudosa infiltrada numa narrativa de reencontro. Com uma banda sonora irresistível, passamos pelo filme como quem passa um por um excelente videoclip. Desfruta-se da pulsação memorialista, mas depois fica a escassez do propósito. O objetivo é ver McGregor e os outros com umas rugas a mais? Será isso e uma carga de adrenalina.

Classificação: ** (com interesse)