Com a assinatura de Albert Serra, "A Morte de Luís XIV" acompanha os últimos momentos de vida do monarca absolutista.

Na sua galeria de personagens referenciais, Albert Serra já contava com Dom Quixote e Sancho Pança, os três Reis Magos, Casanova e Drácula. Agora é a vez de Jean-Pierre Léaud. Se quisermos, Antoine Doinel. Ou, então, Luís XIV. É que à figura histórica do Rei Sol antecipa-se o corpo memorialista do ator que marcou a iconografia da Nouvelle Vague francesa. Sim, esse Doinel dos filmes de François Truffaut, cujo rosto adolescente enfrenta a câmara no último plano de Os Quatrocentos Golpes (1959).

Também aqui o faz, com um lusco-fusco no olhar... O modo como o cineasta catalão o filma neste A Morte de Luís XIV assume o poder e a fragilidade da sua própria imagem envelhecida. Astro entre os astros, ele justifica cada pormenor do cerimonial à sua volta: o labor obstinado mas vacilante da medicina, os aplausos da corte por conseguir trincar um biscoito (sinal da recuperação do apetite), as cabeças que se debruçam sobre a perna doente (como no quadro de Caravaggio em que São Tomé põe o dedo numa chaga de Cristo)...

Tudo no filme de Serra toma a configuração da sumptuosidade lenta, quase estagnada. Luís XIV está a morrer, e a morte é um ritual cósmico, uma "sublimação do corpo", como a certa altura alguém diz.

Apresentada na última edição do Festival de Cannes, esta coprodução portuguesa (Rosa Filmes), espanhola e francesa é a prova de como não é preciso sair de um aposento para se obter um filme monumental - por uma única vez observamos Luís XIV, isto é, Léaud ao ar livre, logo no início, já numa cadeira de rodas, e mesmo esse "ar livre" sugere, pela luz, uma ideia de clausura. Com esta obra, Albert Serra deslumbra verdadeiramente. Até aqueles que não têm o hábito de seguir o seu cinema.