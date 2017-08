Pub

De 22 a 27 de agosto, o Contar - Festival de Contos do Mundo vai andarilhar pela cidade. Para não perder o irrepetível, é melhor ir escutar

Não, neste ano não há Palavras Andarilhas (voltam em 2018 ao jardim), mas as histórias em Beja não ficam por contar. Vão é andar por outros locais, como a capela e o minúsculo Museu da Farmácia do antigo Hospital da Misericórdia. Ou no Teatro Pax Julia. Ou mesmo no centro da vila. De 22 a 27 deste mês, é seguir-lhes o rasto.

Para não nos perdermos, Cristina Taquelim dá uma ajuda. Mediadora de leitura e a voz da Câmara de Beja, organizadora, explica que o II Contar - Festival de Contos do Mundo cumpre neste ano a sua primeira edição autónomo, ou seja, sem coincidir com as Palavras Andarilhas. "O Festival de Contos do Mundo ganha outras dimensões, como a questão do imaterial e o aproveitamento de espaços arquitetónicos com alguma beleza e alguma história para enquadrar o encontro. Também temos espetáculos de narração de natureza mais performativa, mais difíceis de fazer nas Andarilhas."

Na primeira noite do festival (terça) acontece o primeiro jantar narrado na biblioteca de Beja e os Contos na Mouraria "que é um percurso pelo centro histórico com vários narradores a contar". A abertura do festival vai ser na biblioteca, local simbólico. "É daqui que sai o festival e depois ele andarilha", diz.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os jantares narrados (serão quatro) "partem daquele adágio popular "no comer e no coçar, o pior é começar", e nós chamámos-lhes "no comer e no contar o pior é começar". A ideia é à volta da mesa ter uma conversa entre narradores em que uma história puxa outra". Vão acontecer nos restaurantes da cidade e custam 12 euros por pessoa.

Durante seis dias, as histórias voltam a escutar-se em Beja Facebook

Twitter

Os primeiros dias do programa do Contar são mais dirigidos para a cidade. "A partir de sexta-feira quisemos que quem gosta destes temas visse uma boa oferta também do ponto de vista do turismo cultural, para vir na sexta-feira ao fim do dia e passar sábado e domingo connosco, porque há sempre atividades a acontecer no fim de semana." Como o mercadinho de coisas miúdas, onde as coleções (por exemplo, de brinquedos) vão falar.

[artigo:4101276]

"Convidámos os livreiros que participam nas Andarilhas a falar dos seus projetos e das suas utopias. Vai ser giro ouvir o Joaquim Gonçalves, o livreiro de Sines, falar da sua livraria e dos textos que escreve e da forma apaixonada como vive a relação com a literatura, o livro e a palavra", entusiasma-se Cristina Taquelim.

Num festival que reserva as sessões de fim de tarde para pais e filhos, destaca o espetáculo do domingo 27, de manhã, de Margarida Mestre no Pax Júlia, Balada das Meninas Friorentas (às 11.00, necessita de inscrição prévia). "E às 16.30 teremos um espetáculo muito bonito da Michele Nguyen (Vy), que é muito bonito."

À procura do fado

No dia 22, terça-feira, vai acontecer a segunda sessão de uma residência artística que está a ser desenvolvida por Ana Sofia Paiva e por Jorge Serafim. "Uma das atividades dessa residência são os contos na Mouraria, trabalhar aquele território dentro do centro histórico da cidade. É um bocadinho sairmos dos sítios e estarmos com as pessoas. Isto tem tido piada porque apesar de os centros históricos estarem a perder população, a resposta à primeira sessão foi muito boa", refere Cristina Taquelim.

Ana Sofia Paiva conta-nos que a primeira semana de recolhas "correu muito bem". Seguem uma pista ("um pedacinho de linha") fruto do trabalho da biblioteca: "Começámos a levantar um território possível muito ligado a uma tradição de fado em Beja. Fadistas, músicos, poetas, um bocadinho enraizado num lugar que terá existido em Beja que é uma taberna onde muita gente se juntava para cantar fado e andámos um bocadinho à procura desse universo." No Contar ainda não vai apresentar este trabalho, que está a começar e do qual não consegue prever a forma final - "precisamos de mais testemunhos". Vai ter os Contos para enganar o Tempo, fruto de recolhas de cantigas e romances populares em Beja.

Pelo Contar vão também andar os Artífices do Tempo. O mestre Torrão, a falar de como se educa o ouvido para o cante, a D. Mariana Bicho, mulher de Beja que leva as suas ladainhas da cozinha à capela do antigo Hospital da Misericórdia. "Interessa-nos a história das pessoas, as pessoas enquanto tesouros humanos, estes artífices do tempo acabam por ser pessoas que ainda trabalham com a manufatura das palavras, dos objetos", refere Cristina, acedendo que com o Contar "queremos ganhar o irrepetível".



II Contar - Festival de Contos do Mundo

Beja, de 22 a 27 de agosto

Vários locais, entrada gratuita exceto nos jantares narrados

Programa AQUI