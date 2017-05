Laurent e Elsa montaram a tenda de circo no jardim do Palácio Pimenta

Pub

Espetáculo da companhia francesa pode ser visto até ao dia 24 em Lisboa. A tenda está montada no jardim do Museu de Lisboa

Os pavões guardam o jardim do Museu de Lisboa e, por estes dias, também o circo Bêtes de Foire, onde os franceses Laurent Cabrol e Elsa de Witte montaram a tenda do seu espetáculo, parte da programação do FIMFA - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, a decorrer até 28 de maio em vários locais de Lisboa.

Esta é a 17.ª edição do FIMFA, a primeira que passa pelo Museu da Cidade, com um jardim à medida destas Bêtes de Foires, nome de espetáculo e desta companhia de teatro, com quase quatro anos. "Faz quatro anos a meados de julho", precisa, atarefado com a montagem, Laurent Cabrol, explicando que tem pouco tempo para conversar.

Sete pessoas ajudam a pôr de pé a estrutura da tenda e o estrado de madeira, que vai saindo, em partes numeradas de dentro do camião vermelho escuro, meio de transporte das Bêtes de Foire - Petit Thêatre de Gestes. "Vou explicar uma coisa para vocês", diz, em português, Elsa de Witte, dando as instruções de montagem deste cenário em que tudo encaixa como um puzzle.

Pedro Rocha / Global Imagens Facebook

Twitter

"Vai ter veludo à volta", promete Laurent Cabrol, sublinhando que se trata de um verdadeiro circo. Cerca de 130 pessoas em torno do redondel. "A pista tem três metros quadrados". E tudo se passa aqui. "Damos a ilusão de um circo , jogamos com a emoção do circo. Dentro deste chapitô, há um funâmbulo, homens-orquestra, acrobatas, trapezista, não sabemos quem é marioneta e quem não, trabalhamos o código do circo", voilà, revela Laurent Cabrol. Dois artistas interpretam 30 personagens.

Luís Vieira, diretor do FIMFA, aparece no Palácio Pimenta, convertido em Museu da Cidade, para acompanhar a montagem do cenário dos Bêtes de Foire. "A gente tem de levar este espetáculo a Lisboa", pensou, quando viu a peça pela primeira vez há cerca de dois anos, por recomendação da outra diretora do festival de marionetas e formas animadas. "Vi uma pequena fotografia e fiquei curioso. A minha colega, a Rute [Ribeiro] foi e disse-me que tinha absolutamente de ver", diz, recordando esse festival em França. "São dois performers extraordinários", diz, e há de acrescentar: "Este é o espetáculo da vida deles." Depois de Lisboa, entre 26 e 28 de maio, vão até Monchique, no âmbito do festival internacional de Artes Performativas Lavrar o Mar.

Luís Vieira já conhecia Laurent Cabrol e Elsa de Witte dos tempos em que eles faziam parte do Thêatre de Ruigssant, convidados de uma edição anterior do FIMFA. Foi com esta companhia que os marionetistas, marido e mulher, vieram a Portugal pela primeira vez. Laurent Cabrol trabalhou com Annie Fratellini e Lan N"Guyen e foi o fundador dos circos Convoi Exceptionnel e Trottola. Elsa de Witte começou em companhias de teatro de rua e gosta de trabalhar materiais usados.

Preferem manter o mistério em torno do que se passa dentro do chapitô. Poucas imagens do espetáculo são divulgadas e os vídeos são ainda mais raros. Cabrol admite: "Não gosto de vídeo."



fotos:Pedro Rocha / Global Imagens