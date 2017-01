Pub

"A Morte de Luís XIV", de Albert Serra

Através de uma coprodução que envolve França, Espanha e Portugal (Rosa Filmes), somos convocados para uma visita guiada à intimidade do Rei Sol, acompanhando a sua lenta agonia. Filme histórico, por excelência, apetece dizer que se trata também de um exercício anti-histórico, desafiando todas as convenções "descritivas". O espanhol Albert Serra - que conhecemos, por exemplo, através de O Canto dos Pássaros (2008) - propõe uma observação clínica em que o poder absoluto se faz representação absoluta, consagrada no misto de vulnerabilidade e imponência do corpo de Luís XIV. Que seja um ator como Jean-Pierre Léaud a assumir essa pose, eis o que acrescenta estranhas e fascinantes ressonâncias simbólicas. Afinal de contas, ele nasceu para o cinema como criança filmada por François Truffaut, em Os 400 Golpes - foi em 1959.

Classificação: **** (Muito Bom)