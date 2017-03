O cinema de Wim Wenders em tom americano

Pub

O AMIGO AMERICANO Wim Wenders

Num filme infelizmente pouco conhecido, Lightning Over Water (1980), Wim Wenders registou os meses finais do seu mestre e amigo Nicholas Ray (1911-1979), o cineasta de Fúria de Viver (1955). No caso de O Amigo Americano, Ray surge como actor, contracenando com Bruno Ganz e Dennis Hopper, numa história de objectos de arte e falsificações encenada em tom de "thriller" assombrado.

Estamos perante uma magnífica recriação do romance Ripley"s Game, de Patricia Highsmith (que voltaria a ser adaptado, em 2002, por Liliana Cavani), essencial para compreendermos a relação temática e simbólica de Wenders com a cultura cinematográfica e literária made in USA. Recordemos que a sua "americanização" se prolongaria através de títulos como Hammett (1982) e Paris, Texas (1984), este também reposto recentemente.

Classificação: ***** excecional