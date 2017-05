Pub

"A Imperatriz Yang Kwei Fei", de Kenji Mizoguchi.

Como grande apreciador da arte chinesa, Kenji Mizoguchi filmou esta que é a única história não japonesa de toda a sua obra com primoroso talhe visual. Situada no século VIII, a olhar os bastidores políticos da dinastia Tang, A Imperatriz Yang Kwei Fei (1955) conduz-nos à solidão de um imperador - confortado pela música - que faz o luto da sua mulher.

À força de lhe atenuar a perda, e assim garantir o prestígio na corte, a família Yang procura uma jovem que possa servir ambas as finalidades, detendo sobre si as atenções do soberano. Bela, tímida, genuína, e com muitas semelhanças físicas em relação à falecida imperatriz, Yang Kewi Fei destaca-se por todas estas virtudes, na promessa da felicidade. Mas o amor é, por si, o caminho para a tragédia. E Mizoguchi traça-o com uma sublime paleta de cores, ao serviço da transcendência dramática.

Classificação: ***** (Excecional)