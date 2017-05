Pub

Perdidos, de Sérgio Graciano

Pensemos em Morangos com Açúcar gone wrong, numa versão negra com mortes e afogamentos intensos. Pensemos numa versão de cinema série B de uma espécie de ficção novelesca portuguesa. Quase sem querer, Perdidos é divertidamente tudo isto e algo mais. O algo mais é um remake bem decente de Armadilha em Alto Mar, de Hans Horn, filme hollywoodesco de baixo orçamento. Bem decente porque tem atores incrivelmente em excelente plano, um guião de Tiago R. Santos com personagens genuinamente portuguesas e uma direção de Sérgio Graciano com uma desenvoltura narrativa que pode chamar diversos tipos de público.

Perdidos, história de um acidente num iate em Porto Santo, é uma boa prova de que não há mal quando o cinema mais comercial português quer fazer remakes do cinema americano, sobretudo quando continua a ser bem português. Boa surpresa para ver sem preconceitos...

Classificação: Bom (***)