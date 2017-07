Pub

Será lançado a 8 de novembro de 2019

O próximo filme de James Bond será lançado no próximo dia 8 de novembro de 2019, nos Estados Unidos, foi esta segunda-feira revelado.

Ainda não há informações sobre quem será o diretor do novo filme, nem sequer revelações sobre nomes de atores e atrizes, mas o mesmo já terá nome, concretamente James Bond 25, ainda que não seja oficial

De acordo com a Eon Productions e a MGMm, Neal Purvis eRobert Wade, que trabalharam em Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre, vão voltar como roteiristas do filme.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Refira-se que desde que Spectre foi lançado, em 2015, há incertezas sobre o regresso do ator Daniel Craig no papel de James Bond, isto já depois dele ter dito que preferia "cortar os pulsos" a regressar ao mesmo papel.