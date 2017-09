Pub

Uma expedição pontuada por vozes femininas faz-nos descobrir as mulheres que, através dos séculos, desenham o mapa da colina.

São dezassete, ao todo, conhecidas e desconhecidas, aristocratas e escravas, prostitutas e beatas, médicas, políticas, figuras bíblicas e lavadeiras. A investigadora Célia Pilão sabe-lhes a história e há de contá-la numa expedição pelos seus lugares, longo círculo traçado na Colina de Santana onde nasceram, viveram ou morreram, a percorrer os passos que o livro Mulheres da Colina de Sant'ana traçou.

Bárbara Assis Pacheco desenhou-lhes o rosto, Rosa Reis fotografou os seus lugares e Madalena Victorino imaginou um caminho que percorre as histórias delas e o seu mapa. Seguimos cada uma delas desde a esquina da rua D. Estefânia até ao Jardim Maria de Lourdes Pintasilgo, para onde agora a coreógrafa e programadora do Festival TODOS se dirige lentamente, intencionalmente, como cada uma das mulheres que a seguem, transportando nas mãos pinturas onde essas outras mulheres que as precederam no tempo estão representadas.

Mostram-as em silêncio a quem passa, a quem espera o autocarro, a quem se senta no banco do jardim. De Amália a Nossa Senhora da Pena, da pioneira e sufragista Carolina Beatriz Ângelo a Catarina de Bragança, das fressureiras e salgadeiras do matadouro de Sant"ana à pediatra Sara Benoliel ou à Madre Teresa de Saldanha, a expedição marcada para as 17.00 de domingo visita os lugares de todas e cruza-as com mulheres que marcam o nosso presente.

Como Lula Pena e Selma Uamusse, que agora, no Paço da Rainha - Catarina, justamente, a que levou o chá para Inglaterra e deu o nome a Queens, em Nova Iorque - ensaiam a composição que as há de juntar pela primeira vez, numa das estações mais carismáticas desta expedição, pontuada sempre pela música e pela voz de mulheres como Rita Sá, Sara Ribeiro, Ana Raquel Martins, Diana Henriques, Raquel Esteves, Inês Vaz, Margarida Camacho e Rita Santos.

Com a duração prevista de duas horas e meia.