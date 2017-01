Pub

Favoritos, polémicas e recordes. Um pequeno resumo para esta tarde

As nomeações para a 89ª edição dos Óscares são conhecidas hoje e pela primeira vez o anúncio será feito apenas via Internet, minutos depois das 13:00, hora de Lisboa, a partir de Beverly Hills, na Califórnia.

No total serão revelados os nomeados em 24 categorias, como melhor filme, realização, representação feminina e masculina, argumento original, banda sonora, documentário e fotografia.

Os filmes favoritos?

Os filmes La La Land, de Damien Chazelle, e Moonlight, de Barry Jenkins - que somam já vários prémios - são apontados pela imprensa norte-americana como favoritos às nomeações. Resta saber se o filme de Chazelle tem alguma hipótese de chegar às 14, o recorde de All About Eve (1950) e Titanic (1997). E qual o papel de Manchester by the Sea e Arrival?

Atores

Os protagonistas de La La Land, Emma Stone e Ryan Gosling, deverão ser nomeados (ganharam Globos de Ouro), mas terão com certeza a concorrência de Natalie Portman (Jackie's) e Casey Affleck (Manchester By The Sea). Denzel Washington também espera por outra nomeação, pelo filme Fences.

Meryl Streep pode fazer história ao conseguir uma 20.ª nomeação, se for escolhida por Florence Foster Jenkins.

#oscarestãobrancos?

Depois da polémica do ano passado pela falta de nomeações para atores e realizador não brancos, um dos pontos que será de certeza alvo de análises é o número de atores negros, hispânicos ou de origem asiática representados. Denzel Washington e Viola Davis (Fences) têm, no entanto, nomeações quase garantidas. Bem como Naomie Harris e Mahershala Ali (de Moonlight).

Netflix contra Amazon

Netflix e Amazon tornaram-se importantes produtoras, mas faltam-lhes nomeações para prémios importantes. Beasts of No Nation, da Netflix, foi ignorado no ano passado e a plataforma pode ser ultrapassada pela rival, que este ano tem Manchester by the Sea.

Surpresas?

Deadpool foi nomeado para os Globos de Ouro, uma novidade para um filme de super-heróis, e pode voltar a surpreender nos Óscares. Surpreendente pode ser também a ausência de filmes como Silêncio, de Scorsese.

Próximo passo

A cerimónia dos Óscares está marcada para 26 de fevereiro em Los Angeles, com apresentação de Jimmy Kimmel.

No ano passado, o Óscar de melhor filme foi atribuído a O caso Spotlight, de Tom McCarthy, e o de melhor realizador a Alejandro González Iñárritu por O Renascido.

Os Óscares são atribuídos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

Com Lusa

