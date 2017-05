Pub

No sábado, 20 de maio, dia em que se assinala a Noite Europeia dos Museus, haverá transporte gratuito entre dez dos doze museus de Lisboa tutelados pela DGPC, a partir das 18.00 e até às 23.00.

Pelo segundo ano consecutivo, no âmbito da Noite Europeia dos Museus, que este ano decorrerá a 20 de maio, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), em parceria com a Volkswagen Veículos Comerciais, volta a criar rotas para transportar os visitantes até 10 dos 12 museus da área de Lisboa, que nesse dia ficarão abertos até às 24.00 (última entrada às 23:00).

"A iniciativa "Museus em Movimento" desafia a população a sair de casa para conhecer alguns dos melhores museus da cidade, num horário excecional. Já a existência de rotas distintas facilita a visita a um maior número de museus, bem como a participação nas múltiplas atividades programadas", refere a DGPC em comunicado.

Foram criados dois percursos que vão funcionar entre as 18.00 e as 23.00, nas seguintes rotas:

Rota 1 | Belém - Museu de Arqueologia, Museu de Etnologia, Museu dos Coches, Museu de Arte Popular e Palácio Nacional da Ajuda.

Rota 2 | Centro - Casa-Museu Anastácio Gonçalves, Museu do Azulejo, Museu do Traje, Museu do Teatro e Museu da Música.

O transporte, gratuito, volta a ser assegurado por uma frota de Volkswagen Transporter e Crafter. Ao contrário do que aconteceu o ano passado, nesta edição as rotas não vão partir do Marquês de Pombal. Segundo a nota, esta alteração visa "melhorar a experiência, de modo a que a 'boleia' se torne ainda mais acessível, ágil e confortável". Recorde-se que, no ano passado, quando pela primeira vez esta parceria entre a Volkswagen e a DGPC, a procura foi bastante além do esperado, tendo-se formado grandes filas.

De fora fica um dos museus mais procurados, o Museu Nacional de Arte Antiga.