Pub

Aquelas que terão sido as últimas gravações do músico foram reunidas no EP lançado no dia do seu aniversário.

A Columbia Records assinalou, ontem, 8 de janeiro, o dia em que David Bowie faria 70 anos, com o lançamento de um novo EP, contendo as últimas canções gravadas pelo músico britânico.

Com o título No Plan, o EP inclui quatro temas que estão presentes no musical Lazarus, mas gravados por Bowie. Um desses temas é o próprio Lazarus (que já tinha sido editado em Blackstar) as outras três são as inéditas: No Plan, Killing a Little Time e When I Met You.

A editora disponibilizou também o videoclipe de No Plan, realizado por Tom Hingston:

David Bowie morreu a 10 de janeiro de 2016, dois dias depois de celebrar o seu 69º aniversário. Num documentário recente da BBC2, o diretor do musical Lazarus, Joahn Renck revela que o músico não tinha qualquer ideia de que a sua doença era terminal até três meses antes da sua morte.