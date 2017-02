Nick Cave anuncia digressão europeia

Pub

Lisboa está fora da digressão que acontece no último trimestre deste ano.

Depois do disco e do filme, Nick Cave & The Bad Seeds estão de volta aos palcos e à estrada. No mês passado, o músico tocou na Austrália, o seu país de origem, num regresso aos concertos depois da trágica morte do filho em julho de 2015. E hoje foram anunciadas as datas da digressão europeia que vai acontecer no último trimestre do ano e que, para já, não inclui qualquer espetáculo em Portugal.

Setembro:

24 Bournemouth, Reino Unido

25 Manchester, Reino Unido

27 Glasgow, Reino Unido

28 Nottingham, Reino Unido

30 Londres, Reino Unido



Outubro:

3 Paris, França

6 Amesterdão, Holanda

7 Frankfurt, Alemanha

9 Hamburg, Alemanha

10 Luxemburgo

12 Düsseldorf, Alemanha

13 Antuérpia, Bélgica

16 Oslo, Noruega

18 Estocolmo, Suécia

20 Copenhaga, Dinamarca

22 Berlim, Alemanha

24 Varsóvia, Polónia

26 Praga, República Checa

28 Belgrado, Sérvia

30 Ljubljana, Eslovénia



Novembro

1 Viena, Áustria

2 Munique, Alemanha

4 Padova, Itália

6 Milão, Itália

8 Roma, Itália

12 Zurique, Suíça

13 Genebra, Suíça

16 Aenas, Grécia

19 Tel Aviv Israel

No ano passado, Nick Cave &The Bad Seeds lançaram o disco Skeleton Tree acompanhado pelo documentário One More Time With Feeling, que acompanhou a gravação do álbum e as únicas entrevistas dadas pelo grupo a propósito desse trabalho. Os bilhetes para a digressão estarão à venda a partir de dia 17, no site oficial do músico.