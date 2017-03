Pub

A plataforma de transmissão de vídeo na Internet Netflix comprou os direitos do último filme do realizador norte-americano Orson Welles (1915-1985), que será montado e concluído sob supervisão de um dos seus produtores.

"The other side of the wind" (O outro lado do vento, em tradução livre) foi realizado, de forma intermitente, entre 1970 e 1976, mas não chegou a ser concluído.

A Netflix entregou a conclusão do filme a Frank Marshall, um dos seus produtores iniciais.