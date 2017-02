Pub

Insuficiência cardíaca na origem da morte do ator na sua terra natal, Durham, no nordeste de Inglaterra.

Neil Fingleton, o gigante Mag, o poderoso, da série "Guerra dos Tronos", morreu no sábado aos 36 anos, informaram hoje os 'media' britânicos.

O jornal The Guardian noticiou na sua versão digital que Neil Gingleton morreu no sábado na sequência de uma insuficiência cardíaca, citando uma nota do Clube de Pessoas Altas publicada no Facebook que dá conta da morte do ator.

Outras fontes informaram que o ator morreu na sua terra natal de Durham, onde nasceu a 18 de dezembro de 1980.

Neil Fingleton, com 2,33 metros de altura, tornou-se em 2007 no homem mais alto do Reino Unido, destronando Chris Greener (2,29 metros), sendo também conhecido como o homem mais alto da Europa.

Além do seu papel em a "Guerra dos Tronos", Neil Fingleton também participou em filmes como "X-Men: First Class" e "Jupiter Ascending".

Jogador profissional de basquetebol, Fingleton jogou durante algumas temporadas nas equipas espanholas Illescas e Ciudad Real, e também na liga universitária dos Estados Unidos, na equipa da Universidade da Carolina do Norte.