Pub

A atriz alemã estará esta terça feira na abertura do Madeira Film Festival, no Funchal, anunciou a organização.

Segundo o Madeira Film Festival, a atriz Nastassja Kinski marcará presença na abertura oficial do festival, esta terça-feira no hotel Belmond Reid"s Palace. Depois seguirá com outros convidados, "num carro vintage", para o Teatro Baltazar Dias,para assistir ao filme de abertura The Eagle Huntress, do realizador Otto Bell.

Nastassja Kinski, atualmente com 56 anos, protagonizou mais de 60 filmes, entre os quais Tess, de Roman Polanski (1979) e Paris, Texas, de Wim Wenders (1984).

Nastassja Kinski em 2013 no Los Angeles Film Festival | REUTERS/Mario Anzuoni Facebook

Twitter





Até 23 de abril, o Madeira Film Festival vai exibir 16 longas metragens, numa parceria com muitas das distribuidoras portuguesas entre as quais a Midas Filmes, o canal Cinemundo, Films4you, Lanterna de Pedra, Alambique, Terratreme Filmes, Televisão Checa, Pris Audiovisuais e Leopardo Filmes, refere a organização em comunicado.

O festival conta ainda com uma longa-metragem chinesa, numa parceria com o Shanghai International Film Festival e a Embaixada da China.