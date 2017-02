Pub

Sérgio Godinho não abandonou a música mas não para de escrever romances. Já vai no terceiro. Amanhã, chega às livrarias o primeiro que publica. Politicamente muito pouco correto em certas partes.

Pode dizer-se que o primeiro romance de Sérgio Godinho fala por si e nem precisa de um guião como muitas outras experiências literárias de autores portugueses. Há uma história clara, personagens definidos e diálogos lúcidos. Aliás, tão explícitos em certas partes que até necessitam de uma bola vermelha para leitores que corem facilmente. Não é que o escritor aceite esta classificação ou sequer que certas situações pareçam politicamente pouco corretas nos tempos que correm. É o caso da protagonista feminina que é seduzida pelo tio: "É apenas um episódio e ela é uma raparigona de 14 anos". Ou de quando decide aprender a arte da prostituição para aumentar o salário: "Não diminuo a força do episódio da prostituição, mas não é primordial no livro, antes uma experiencia forte e dramática".

Coração mais que perfeito chega amanhã às livrarias, um primeiro romance que sucede a um volume de contos, Vidadupla, e já escreveu outro. Ou seja, está na terceira narrativa, que interrompeu para preparar novo trabalho musical a lançar no fim do ano.

Nega que o músico vá ser "comido" pelo escritor, pois desde há alguns anos que está "menos prolixo" e faz menos canções. No entanto, a solidão do escritor não o seduz a 100 por cento: "Os concertos são naturais para mim, gosto da palco e da interação com os músicos. É um exercício de comunicação oposto ao do isolamento de quem escreve um romance."

Acabado de chegar da Escandinávia, onde deu alguns concertos, viaja para Espanha antes de ir apresentar o primeiro romance no Festival Literário Correntes d"Escritas. Quanto ao livro, tem uma opinião bem formada: "Agarra bem o leitor, disso não tenho dúvida."

Não aposta em personagens normais e este é um livro muito pouco politicamente correto...

Porquê...

É a história de uma mulher que quer aprender a ser prostituta...

Ocasionalmente... É uma mulher que atravessa todo o livro e vai vivendo várias situações, mas não se pode dizer que seja uma experimentadora sexual ao longo de todo o livro. E o homem por quem se apaixona será também determinante na ação.

É prostituta durante um ano e trezes vezes.

As personagens não precisam de ser exemplares, até brinco com isso no título porque ao chamá-lo de Coração mais que perfeito pode dizer-se, quando é mais que perfeito, que já deu a volta e é imperfeito outra vez. Ou seja, são corações imperfeitos.

O politicamente incorreto deve-se também a alguma "pedofilia" por parte do tio...

Não é bem pedofilia... É apenas um episódio e ela é uma raparigona de 14 anos. O que existe na história deve-se a ter sido impelido a isso, porque as personagens perguntam para onde vão.

Sentiu dificuldade em as segurar?

Não, dei-lhes rédea solta para terem vida própria, mas quando era preciso segurava-as. É um cliché literário dizer isto e todos os ficcionistas o fazem, mas é quando ganham vida própria que queremos saber mais sobre elas. Nesse momento, suscitam-nos muito mais trabalho.

O livro correspondeu ao que queria?

Não tinha uma ideia preconcebida nem um plano escrito. Há um ponto de partida - quem ler o livro perceberá que é o diamante - e a partir daí fui retrocedendo no tempo. Quando tudo começa a articular-se, sei qual é o caminho e o que corre bem e mal - por estranho que pareça o livro começa com o suicídio da segunda personagem principal.

E foi assim o verdadeiro início?

Foi das primeiras coisas que escrevi, embora nessa altura já soubesse aonde ia. Faltava-me a profissão da personagem masculina, que é um ator, mas também ela não tem um rumo profissional constante. Vai vivendo.

Não é difícil escrever no feminino?

Para mim não e isso vê-se nas minhas canções, onde há muitas etelvinas e dessas doidas. Não é por acaso que tenho personagens femininas fortes! Esta é assim desde a adolescência, anda a flutuar e mostra que é mais forte do que ele, que está em perda. Também gosto destas personagens que perdem o pé e não se conseguem controlar.

São melhores para a ficção?

Os personagens perfeitos não têm muita graça para a ficção, precisam de defeitos e drama. Que não sejam impostos, mas que vai acontecendo gradualmente e de uma maneira inexorável.

O anterior livro de contos foi um teste para este romance?

Não diria isso porque na altura desconhecia que iria escrever romances. Retrospetivamente, posso dizer que sim, porque penso que os nove contos serviram para fazer a mão em algo de maior fôlego. O mais espantoso é que de repente no início da escrita deste romance já estava na minha praia a nível de linguagem. A diferença formal é que nos contos não havia nomes e era na primeira pessoa. A única coisa comum é o de não se reconhecerem os locais onde a maior parte da ação se passa. Supõe-se que é em Portugal, mas de certeza só existe uma paisagem urbana maioritária, que pode ser em qualquer lugar.

Não usou neste livro muitas das suas memórias pessoais?

Não da vida real, nem transferidas dela. Uso referências de coisas que aconteceram a outras pessoas, como o episódio da atriz que ao interpretar um papel de antagonismo com o outro ator o vai odiar - sei que isso acontece em muitas interpretações do género. E é o que contamina o personagem masculino e o momento em que se inicia a sua degradação psíquica.

Nota-se que se movimenta bem nos cenários que escolhe para o livro.

Nem todos; o do ator sim é-me familiar, o da mulher não.

Foi preciso fazer alguma investigação?

Não precisei de fazer pesquisa, mas sim uma escrita continuada, até porque existia um ímpeto que se autoalimentava. Isso acontecia todas as noites e não precisava de me obrigar a escrever, apetecia-me. Talvez por ser uma forma de escrever com alguma novidade em relação aos contos, porque nestes se sentia alguma dificuldade pegava noutro e continuava, enquanto no romance não o poderia fazer deste modo.

Por vezes parece que o livro é como uma das suas canções, com uma métrica e melodia muito próprias?

A escrita em prosa tem uma determinada música, já o Céline dizia. Cada frase necessita de um equilíbrio especial e quando estou a escrever posso permanecer calado mas necessito de a ler em voz alta porque há partes que emperram. A frase precisa de uma fluidez como se fosse do domínio musical, mas não tem nada a ver formalmente com o fazer de uma canção. A música é fruto de duas formas de expressão que têm regras muito precisas de harmonia e de letra. Neste caso, o do romance, estou noutro setor e género de criação.

Vê-se que gosta de algumas frases de efeito, como a da página 28: "Todos somos cobardes, o que é preciso é não ceder a isso". São fundamentais?

Sai na própria narrativa, não é intencional ou ponto de partida. Ao desenvolver essa cena eu já sabia qual era a atitude dela anterior e a conclusão só poderia ser desse modo.

Neste romance não há política nem temas quentes atuais. É uma opção?

Não foi nada premeditado, nem as minhas canções são eminentemente políticas. Tenho algumas que continuo a cantar mas não sou um cantor político, antes olho para a vida das pessoas e reflito. Sou muito ligado às pessoas e aos sentimentos, que se cruzam com o social. Não me proibi, mas não era isso que queria no livro. O fluxo foi outro.

Pré-publicação de Coração mais que perfeito

Romance de Sérgio Godinho

Dois dias depois, estava Eugénia a telefonar a Zizé. Queria experimentar.

«Queres experimentar o quê?»

«Fazer o teu trabalho.»

«E o que é o meu trabalho, diz lá?»

«É fazer de puta.» Silêncio e depois a gargalhada tão familiar.

«Não, Eugénia Maria, o meu trabalho é ser puta mesmo.

Zizé, puta de profissão, bem remunerada e não declarada.

E tu?»

Eugénia falou mais devagar, naquela intimidade serena:

«Eu tenho terças e quartas livres. E nesses dois dias, o que é que eu faço? Vou às compras e mais nada. As da casa e as do que me apetece, roupas e inutilidades. Algumas. E compro livros também, adoro. E revistas estúpidas. Gosto de revistas estúpidas.»

«Já percebi. Queres outra coisa e queres ganhar mais.»

«Preciso de comprar uns óculos. Acho que até me ficam bem.»

Zizé sem gargalhadas, Eugénia a dar o passo mais estranho da sua vida:

«Arranjas?»

«Claro que arranjo. Um primeiro andar com vista para o andar em frente. Fecha as cortinas, fecha a porta do quarto, para não se ouvir os roncos da martelada no átrio todo. Emprestaram-me aquilo, o gajo voltou um ano para a terra dele, que aliás já não sabe qual é. O que eu acho normal, aliás. Pagas-me vinte por cento. Atenção, eu tenho de segurar a água e a luz para ter aquilo a funcionar, e dar-lhe quase metade, e pagar o condomínio, portanto até acho normal, vinte por cento.

Costuma ser vinte e cinco. Achas bem?»

«Acho normal.»

Zizé tinha começado a ter um novo negócio e algum lucro como intermediária de putas amadoras, uma espécie sempre insegura - ou demasiado tímida ou demasiado óbvia - que tinha de ser tutelada e encaminhada para o melhor resultado. Vinte, trinta por cento, segundo os casos. Não queria explorar ninguém.

Eugénia era uma amiga, mas mesmo assim não podia descer dos vinte por cento.

«Mas tens uma queca à borla por mês.»

Uma queca à borla significava receber e não ter de lhe pagar.

«A dois dias por semana, é um desconto de amiga ao fim do mês. Não é, Gena?»

Eugénia tinha posto o telefone em alta voz, para ir buscar gelo para o gin. A voz de Zizé pareceu-lhe vir de muito longe, quando voltou da cozinha. De um mundo que não parecia ser o dela.

«Gena. Estás aí?»

Pensava no que estava para vir, tudo o que julgava saber.

Tudo o que ainda não sabia. Medo e coragem, o confronto natural. Queria.

«Sim. É um desconto de amiga.»

«Terça e quarta. Já está marcado.»

Queria fazer de puta porquê? Só o descobriu num fim de tarde, depois de o primeiro homem se ter ido embora. Bom, o primeiro homem, mesmo, mesmo, tinha sido aos dezasseis anos, numa altura em que o amor virgem conhece tudo do amor. Abriu as pernas e fechou-as com força sobre os rins do rapaz, tinham a mesma idade, ele estava por cima e aguentou valentemente a espera, e ela, com surpresa súbita, teve o primeiro orgasmo assistido, em pequenas vagas sucessivas. Um prazer precoce, o dela e o dele, que se veio logo a seguir. Os calcanhares dela a prender-lhe as nádegas. Ambos estavam à espera disso como se não estivessem. Parecia-lhes apenas o fim do mundo ou, então, uma estrada iluminada de rectas e curvas felizes.

Nem sempre iria ser assim, descobriu depois. Não era terreno propício, o perene muda de foco facilmente nessa idade, segue as caras do sol e as fases da lua, reage em conformidade. E sobretudo caso a caso. Desinteressou-se dele, sem saber se o problema era seu (a sua incapacidade de querer durar, de fazer durar os compromissos) ou dele (o seu impulso de ser normal e ficar contentinho com o que tinha).

«Sempre satisfeito. É tão cedo para ficar satisfeita», pensou Eugénia quando lhe anunciou que ia abrir asas e deixar de andar com ele. Não o amava sequer, mas isso não lhe disse. Não se conhece tudo do amor, nem do sexo. Ela conhecia muito pouco de ambas as coisas.

Mas pelo menos sabia agora que era assim, e ele continuou sem saber - só achou que era uma coisa muito feia de se fazer, acabar assim, no meio dos planos de ambos para o futuro. Sofás e armários encomendados, uma cozinha à medida (barata, mas à medida de dois e brevemente talvez três ou quatro), sinal daquela promessa tão bonita: «Vou amar-te para todo o sempre.»

Sim. E não. Era horrível e estúpido e rasca e seria muito malvisto fazer-lhe isso sem avisar, ele que se dispunha a ser marido dedicado e pai de filhos. Os dela. Eugénia não podia estar mais de acordo. Era rasca, sim senhor. Muito bem. Assumia tudo. Não gostava dele. Tinha conseguido acertar em vários alvos, o da cobardia, já antes estilhaçado, e o do conformismo e da rotina, feridos de morte com a sua decisão.

O que tinha pensado, ao dar esse passo? Não traía ninguém, nem o marido que não tinha. Um recente caso de beijos fáceis nem contava. Estava sozinha, e ter experimentado essa forma de solidão, digamos, remunerada, era uma coisa que não lhe teria passado pela cabeça há um ano. Desfazia-se desta maneira um namoro recente, quase um casamento prometido. O estúpido era ciumento sem razão, Eugénia detestava isso. Cortou com ele, depois de muitas cenas de afirmação pateta, «eu tenho um estatuto e é para manter, ouviste?», coisas que ela nem percebia e ele muito menos. «Estatuto? Estás a falar de quê?» Ficavam irritados e calados e a folhear revistas («Eu gosto de revistas estúpidas», diria ela depois), com o estatuto sentado entre os dois. Estás a falar de quê?