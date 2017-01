Pub

O escritor Eduardo Mendoza começa por pedir desculpa pois não falar português. Na conversa, riu-se muito e confirma que o humor da sua personagem é mesmo autobiográfico.

O leitor português de Eduardo Mendoza nunca esquecerá o romance A Cidade dos Prodígios, de 1986, uma descrição brilhante de Barcelona, mas há outros que ficaram fascinados por um detetive que também seduziu o próprio escritor. O catalão começou por querer reunir o non-sense de um "louco" que vive num manicómio e resolve situações que dizem respeito à polícia com grande dose de humor. Conseguiu um resultado literário que teve grande sucesso e já vai no quinto volume de uma série com esse "detetive" anónimo e fora do baralho. O mais recente livro, o quinto, intitula-se O Segredo da Modelo Perdida e passa-se em duas épocas na capital da Catalunha, misturando personagens de várias classes sociais e interesses económicos. A primeira parte na década de 80, quando acontece um crime; a segunda, na atualidade, quando o protagonista resolve finalmente o caso da modelo assassinada. Pelo meio, há situações delirantes da cidade e das suas gentes, bem como os desvarios da economia. Um aviso: se é fiel ao policial tradicional cuidado com este livro, porque foge a todas as categorias deste género já praticadas por autores em qualquer parte do mundo.

Este é o quinto livro de uma série que não era para ter continuação. O que o fez mudar de opinião?

Nunca pensei escrever o segundo. Nunca! Escrevi o primeiro a pensar que era o único, mas rapidamente tive vontade de fazer um segundo e um terceiro. Ao chegar ao quarto, já estava com a certeza de que continuaria a série apesar de não ser essa a minha intenção inicial.

E vai continuar?

Desta vez não, só lá mais para a frente. Agora quero escrever outro livro, maior, mais sério e um pouco mais profundo, se me for possível.

Vai voltar a um romance como A Cidade dos Prodígios?

É essa a minha vontade, mas nem sempre as boas intenções se realizam. Já o estou a escrever, só que não adianto nada sobre o assunto porque sou muito supersticioso.

Agora que recebeu o Prémio Cervantes, e antes o Kafka, sente a exigência de um romance sério?

Não sinto tanto assim porque, sendo prémios importantes e uma responsabilidade, não aceito que me condicionem e façam mudar.

Sempre escreveu sobre a Catalunha e Barcelona mas agora vive em Londres. Não é estranho?

Creio que é coerente. Como Barcelona me interessa muito tenho uma melhor opinião se estiver a vê-la desde Londres. Vivo lá porque é uma cidade de que sempre gostei e onde estudei em jovem, enquanto em Barcelona há muita vida social e não me consigo isolar.

É a vida social ou a atual Barcelona que lhe desagrada?

É verdade que a atual Barcelona não me agrada como antes, mas também é verdade que desconheço se foi ela que mudou ou eu. Estou velho e embirrento, ela converteu-se numa cidade como Lisboa: muito turística e a perder a personalidade. São mais a representação de uma máscara do passado para consumo de turistas de cruzeiros.

Também pode ser sua culpa. Vivia na Catalunha e começou a luta pela independência, agora está na Inglaterra e dá-se o brexit...

Acredito que traga má sorte aos países, mas este movimento separatista está por todo o lado. Pensam que é mais fácil optar por esta via do que solucionar os problemas. As pessoas acreditam que deste modo tudo se resolverá, mas a mim tanto me faz que Espanha se divida ou se junte a África. O que me incomoda é que se deixem enganar, pois nem a Catalunha nem a Inglaterra ficarão melhor do que estão.

Este policial divide-se entre os anos 80 e a atualidade. Era um choque fundamental para o livro?

Era a ideia original do livro, que permitisse comparar o passado e o presente sem fazer um juízo de valor. Se Barcelona perdeu a identidade, também prosperou economicamente. Tudo tem uma cara e coroa e quis evitar um julgamento.

Se partirmos do facto de que estamos a viver um momento dramático da história, o humor das suas personagens é importante para a saúde mental do leitor?

Claro. Gosto do humor porque permite fazer um retrato da realidade do cidadão comum em vez da parte mais política e económica. O humor cria um distanciamento e, quando funciona, faz a caricatura correta. No entanto, se é fácil imaginar situações humorísticas, quando chega a fase de as escrever é preciso ser muito certeiro.

O seu humor é autobiográfico?

Sim, sem dúvida. Acho que sou esta personagem, aliás ele até é melhor do que eu. É alguém sempre atento, capaz de se esconder para espiar o que está a acontecer e sempre a correr. É o meu retrato.

A sua personagem sai do manicómio e não se sabe o seu nome... Nisso não são parecidos?

É aquilo que eu gostaria de ser. O manicómio é a liberdade, pois faz que não haja qualquer vínculo com a sociedade. Tem uma grande liberdade de movimentos, é o marginal absoluto e invisível, que pode estar em toda a parte e, como é um louco, até pode andar nu pela rua ou dizer que é rico ou pobre.

É-lhe mais fácil escrever um policial ou um romance?

A trama policial é mais fácil porque já existe um cânone sobre o que se deve fazer. Primeiro, há um crime, seguem as investigações. Basta seguir o modelo conhecido e cumprir os requisitos com rigor. Já no romance, a história precisa de ser bem encaixada a partir do início e desenvolvida de forma honesta para satisfazer o leitor.

Alguma vez se arrependeu de ter escrito um livro?

Sim, várias vezes. Muitos livros ficaram pela metade, muitíssimos pelo princípio e já terminados alguns. Que estão guardados e outros foram destruídos para que não os publiquem após a minha morte.

Recusa que lhe prolonguem a vida literária?

Espero que isso não aconteça, porque, se o escritor chega a metade de um livro e não sabe como continuar, guarda-o em vez de o destruir para perceber se dentro de algum tempo encontra a solução e continua a escrita. Se o autor morre entretanto, se for publicado o que eram projetos, será algo que não irá fazer bem ao leitor nem ao morto. Até porque existem demasiados bons livros e não é preciso ir buscar partes de outros.

No entanto, foi anunciado que o herói Pepe Carvalho do falecido Manuel Vázquez Montalbán iria ter continuação. Concorda?

Soube disso, e conheço o escritor que o vai fazer, que era muito amigo de Montalbán. Mas não acho muito boa ideia, nem acredito que seja importante dar vida aos seus romances. Estão bem assim.

Como avalia a literatura espanhola atual?

Não acompanho tudo o que se publica em Espanha, que é muito, mas considero que se está num bom momento comparado com outros anteriores e maus. Há bons escritores, tornou-se uma literatura conhecida no resto do mundo e já não faz parte da segunda divisão. Ainda há pouco saiu um livro de Fernando Aramburu, que é um romance que poucas literaturas conseguem produzir. Não será a melhor literatura do mundo, mas não houve nada de importante em França ou em Itália.

E o que lhe diz a portuguesa?

Há muito tempo que não leio escritores portugueses. Ando entre Espanha e Inglaterra e fico sem espaço mental para tanta informação. Segui a literatura portuguesa até há uns anos e parecia-me ser muito boa, mas não a conheço o suficiente para poder dar uma opinião sobre a qualidade atual. Nem se tem muitos registos, o caso da espanhola de hoje, que produz em todos os estilos, bom e popular.

Prefere ler autores estrangeiros?

Decerto, porque gosto de o fazer em idiomas que não o meu. Se leio em espanhol, tenho vontade de fazer alterações ao texto porque discordo de como está construído. Se ler em inglês, francês ou italiano isso já não acontece.

Quando lê os seus livros antigos também sente vontade de mudar?

Nunca li um livro meu. Nunca, nunca, e das vezes que o tentei abandonei logo à página 4. Não quero saber nada desses livros.

Fica preocupado porque a maioria dos livros só ficam em exposição nas livrarias por uns 15 dias?

Sim, bastante, e é um grande problema para os autores que estão a começar a carreira. Eu tenho muita sorte porque os meus livros estão nas livrarias, aliás o primeiro ficou dois anos entre as novidades. Se o tivessem retirado após 15 dias, dificilmente seria um escritor agora. Existem muitos escritores que acabam a sua vida literária em menos de um mês e isso é terrível. Infelizmente, não há maneira de parar a máquina da indústria editorial.

É um frequentador habitual das redes sociais?

Já não tenho tempo de aprender coisas novas. Falta-me ler muita coisa e quero continuar a escrever, mas sei que estou fora da realidade, pois neste tempo tudo passa pelas redes sociais. Como não tenho Facebook ou Twitter, vivo como um selvagem.

Ao menos escreve no computador!

Isso sim, mas primeiro prefiro fazê-lo com caneta de tinta permanente e papel. Dá-me tempo para pensar, mudar e cortar. Isso não se faz num computador.

O júri do Prémio Cervantes disse que devolveu ao leitor o prazer de ler na melhor tradição cervantina. Concorda com a declaração?

Sim, mas penso que ao premiarem-me também o fizeram a muitos anos de dedicação a este tipo de literatura. Que é fácil de ler se for bem feita, só que a literatura de humor está marginalizada e raros são os escritores que recebem prémios. O júri quis, através de mim, reconhecer outros autores espanhóis do género que não são reconhecidos.