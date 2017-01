Pub

Miguel Magalhães assumiu neste mês a direção da delegação francesa da Fundação Gulbenkian. Começou a trabalhar na instituição em 2005, em Lisboa, e mudou-se para Paris em 2011. Aos 41 anos, sucede a João Caraça.

A sua direção será de continuidade ou de rutura?

De continuidade, absolutamente.

Assume a direção depois de um ano em que Portugal esteve em foco em Paris, com as exposições de Amadeo de Souza-Cardoso e de 50 anos da arquitetura portuguesa, em instituições francesas. Um legado que aumenta a sua responsabilidade?

É sempre uma grande responsabilidade porque a Fundação Gulbenkian continua a desempenhar um papel muito importante em França a nível da cultura e da língua portuguesa.

Porquê a escolha de Ângelo de Sousa para o início da programação deste ano?

É um excelente início de ano. Estou muito animado e a aprendizagem que tivemos com a exposição de Amadeo de Souza-Cardoso vai ser muito útil, porque estamos a falar de dois artistas importantíssimos na história da arte portuguesa. É óbvio que Amadeo tinha uma vida parisiense, vida essa que Ângelo de Sousa não teve. Mas estamos a apresentar um artista que é praticamente desconhecido do público francês.

Haverá mais alguma exposição?

Vamos ter a Graça Morais. Não é a primeira exposição da artista em Paris, mas esta é a primeira grande exposição. E em outubro apresentamos uma exposição coletiva, L"Éxposition d"Un Rêve, com artistas portugueses e internacionais. É uma exposição sonora, os artista vão contribuir com sonhos que vão ser musicados. O curador é o jovem franco-inglês Mathieu Copeland e conta com a participação de membros do coro Gulbenkian.

Olhando para o nosso panorama artístico nacional, algum outro artista poderia conquistar um palco como o Grand Palais, com ou sem a ajuda da Gulbenkian?

A Lourdes de Castro é uma artista muito conhecida em França e, se calhar, merecia uma grande retrospetiva. Mas temos de ser justos com os franceses. A França tem prestado muita atenção aos artistas portugueses. Há sempre vários artistas portugueses a expor em Paris, simultaneamente. Neste mês temos o Francisco Tropa, o Pedro Barateiro e a Leonor Antunes expostos em Paris. Além do Ângelo de Sousa, claro.

Pela sua experiência e vivência aqui, acha que isso se deve ao facto de Portugal estar na moda?

É verdade que Portugal está na moda, mas no caso da arte contemporânea, das artes visuais, acho que é fruto do trabalho destes artistas e cada um dos artistas que acabei de mencionar tem uma relação com França que já vem de há alguns anos. Portugal está na moda mas se calhar também por causa destes artistas.

E também porque França tem um público muito atento à arte contemporânea?

Muito atento e muito bem preparado. Paris não é como Nova Iorque ou Londres em termos de centro irradiador de movimentos artísticos, mas é uma vitrina incontornável no campo da criação artística e a oferta cultural continua a ser muito diversificada.

Uma concorrência fortíssima...

É muito estimulante porque obriga a um exercício de humildade permanente. Termos de convencer, no melhor sentido do termo, o público a visitar-nos. E obriga a muito trabalho porque gostamos de nos posicionar enquanto pares do meio cultural e artístico parisiense. Não queremos ser meros visitantes.

Sente que já fazem parte desse meio?

Sim [mostra um folheto da associação de galerias de arte parisienses]. A Fundação surge junto das instituições e locais de arte contemporânea, não junto dos institutos culturais estrangeiros. E se me perguntar, é disso que mais me orgulho.