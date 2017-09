Pub

"9/11", documentário de Martin Guigui

Estão a passar 16 anos sobre o ataque às Torres Gémeas, e o cinema cumpre a preservação da memória. 9/11 é o filme que a recupera através de uma ficção embutida na circunstância trágica.

Tudo se passa dentro de um elevador da Torre Norte, onde se encontra preso um conjunto de pessoas. A única ligação que existe para o exterior é através da operadora de sistemas do elevador (Whoopi Goldberg), que tenta ajudá-los, ao mesmo tempo que os põe a par do que está a acontecer.

Esta situação foi originalmente escrita como peça de teatro, e é mesmo nessa base do argumento que está o grande problema do filme... Os diálogos são absolutamente irrealistas para o contexto, e quase nunca se chega a sentir - talvez só na derradeira cena - a claustrofobia do momento.

O realizador Martin Guigui está mais preocupado em puxar a lágrima, mas nem aí tem sucesso.

Classificação: * (Medíocre)