A morte inesperada de Christ Cornell, o vocalista dos Soundgarden, tem sido lamentada por muitos artistas, sobretudo ligados à música.

O músico Dave Navarro, ex-membro dos Jane's Addiction e dos Red Hot Chilli Peppers, deixou uma mensagem no Twitter, dizendo-se estupefacto pela morte de Christ Cornell:

Nile Rodgers, músico e produtor, que tem trabalhado com nomes como Aretha franklin, David Bowie ou Daft Punk, colocou no Twitter uma fotografia sua com Chris Cornell e a mensagem: "És um grande artista".

Jimmy Page, músico e produtor musical inglês que foi guitarrista de Led Zeppelin, escreve: "RIP Chris Cornell. Incrivelmente talentoso. Incrivelmente novo."

Na página oficial dos Rage Against the Machine, grupo com quem Cornell manteve estreitas ligações, ficou a homenagem:

Glenn Hughes, conhecido pelos Deep Purple e Blak Sabbath, diz-se "profundamente triste e devastado com as notícias de que o irmão Chris Cornell morreu. Um jovem talentoso e bonito."

Jeff Gutt, vocalista da banda de nu metal Dry Cell, também reagiu: "Incrivelmente chocado e triste por saber da morte de Chris Cornell. Ele teve uma grande influência em mim e Hunger Strike foi a primeira música que toquei na guitarra e cantei para um público. Nunca esquecerei Chris."

Joe Perry, guitarrista dos Aerosmith, colocou no Twitter uma foto sua com Cornell, com a legenda: "Uma perda triste de um grande talento":