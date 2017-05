Pub

O 'rapper' norte-americano Tyler, The Creator cancelou vários concertos para os próximos meses, incluindo uma passagem em julho pelo festival Super Bock Super Rock (SBSR), em Lisboa, devido a sobreposições de agenda.

O músico anunciou na rede social Twitter o cancelamento da digressão europeia, enquanto a promotora Música no Coração confirmou o cancelamento com uma curta declaração do 'rapper', justificando que se deveu a "um conflito de agenda" imprevisto.

Esta seria a estreia de Tyler, The Creator em Portugal, com concerto a 14 de julho no festival SBSR, no dia em que estão confirmadas atuações, por exemplo, de Future, London Grammar, o projeto luso-brasileiro Língua Franca, Slow J, NBC, Octapush e Keso.

Fonte da Música no Coração disse à Lusa que está a ser tratada a substituição de Tyler, The Creator, a anunciar em breve.

Tyler, The Creator, californiano de 26 anos, foi cofundador do coletivo Odd Future e editou o primeiro álbum a solo, "Bastard", em 2009. O mais recente trabalho, "Cherry Bomb", data de 2015. Pelo meio editou "Goblin" (2011) e "Wolf" (2013).

Em junho do ano passado, durante um desfile da sua marca de roupa, Golf Wang, apresentou um tema novo -- "My Ego" --, mas não há ainda notícias de um novo álbum.

Tyler, The Creator é também produtor, tendo produzido a maior parte dos trabalhos dos outros membros do coletivo Odd Future, do qual também faz parte Frank Ocean.

O festival SBSR decorrerá de 13 a 15 de julho em vários palcos no Parque das Nações, Lisboa.