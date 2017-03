Pub

O compositor Justin Hurwitz e o elenco de "La La Land: Melodia de amor" vão juntar-se para interpretar ao vivo, em maio em Los Angeles, nos Estados Unidos, a música original do filme, foi hoje anunciado.

O espetáculo chama-se "La La Land In Concert: A Live-to-Film Celebration", está marcado para os dias 26 e 27 de maio no Hollywood Bowl e em palco estarão uma orquestra sinfónica com cerca de uma centena de instrumentistas, um coro e um ensemble de jazz. Nas atuações será exibido o filme.

Sob a direção de Justin Hurwitz - autor da banda sonora do filme -, o concerto terá ainda o músico John Legend e os atores Ryan Gosling e Emma Stone, que cantam, dançam e representam as personagens Sebastian e Mia, um músico e uma atriz que se apaixonam em Hollywood e perseguem o sonho de uma vida nas artes.

De acordo com a Associated Press, está a ser feito um calendário de atuações não só nos Estados Unidos, mas também noutros países, como Reino Unido, Itália, Suíça, Canadá e México.

Em declarações anteriores a esta agência noticiosa, Justin Hurwitz já tinha dito que a história de "La La Land", escrita e realizada por Damien Chazelle, tinha potencial para ser transposta para palco.

"La La Land: Melodia de amor" conquistou em fevereiro seis Óscares, entre os quais os de melhor realizador, atriz principal e banda sonora.

Questionado sobre uma hipotética adaptação do filme para musical da Broadway, Justin Hurwitz respondeu: "Esse tipo de negociações ainda não aconteceu... Penso que irá acontecer, inevitavelmente, mas não sei se vai acontecer uma transposição".

Da banda sonora fazem parte, por exemplo, os temas "City of stars", interpretado por Ryan Gosling, "Audition (The Fools Who Dream)", cantado por Emma Stone, "Start a fire", por John Legend, mas também temas dos anos 1980, como "I Ran", dos Flock of Seagulls, e "Take on me", dos A-Ha.