Pub

A novela da TV Globo, que estreia esta segunda-feira na SIC, adotou "Meu Amor Marinheiro" como tema-genérico de "Novo Mundo"

O tema de Carminho, Meu Amor Marinheiro, que faz parte de Fado (editado em 2009), é o novo tema-genérico da novela "Novo Mundo", da TV Globo.

É a primeira vez que um artista português vê a sua discografia a ser utilizada como genérico numa novela da Globo.

A fadista Carminho tem conquistado o Brasil aos poucos, sendo que a sua presença no país tem crescido. O seu último disco, Carminho Canta Tom Jobim, foi gravado no Brasil, a convite da família do mesmo, e atingiu o primeiro lugar na tabela dos mais vendidos no iTunes.

Ainda fora de Portugal, a artista prepara-se para espalhar o fado em Marrocos (Theatre National Mohammed V) a 21 de abril, na Alemanha a 25 (Kulturkirch, Colónia) e a 27 (Kulturzentrum Franz. K, Reutlingen), e na Suíça (Sale Comunale D'Onex, Onex) a 28 e 29.

"Novo Mundo" conta, também, com a presença de alguns atores portugueses: Joana Solnado, Ricardo Pereira, Maria João Bastos e Paulo Rocha. A novela estreia esta segunda-feira na SIC às 19h15.