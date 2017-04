Pub

Ao comemorar os seus 100 anos, a instituição inaugura uma nova forma de angariação de fundos: um jantar de gala

Mais logo, pelas 19.30, o salão nobre do Paço Episcopal, que desde 5 de abril de 1917 serve de casa ao Museu de Lamego, receberá 70 pessoas para uma noite duplamente histórica: não só a instituição comemora 100 anos como este será o primeiro de um jantar que se tornará anual, à maneira norte--americana, de angariação de fundos. E como é jantar de gala, o dress code é mesmo black tie. A ementa, pensada pela Escola Superior de Turismo, celebra os ingredientes da região: bola de cabrito com mescla de microverdes e cebola roxa laminada, bacalhau confitado com puré de grão de bico e espigos, crumble de maçã de Armamar, acompanhados por vinhos Grão Vasco e o brinde ao centenário será feito com espumante Raposeira. O preço, 30 euros por pessoa.

"Fechamos às 18.00 ao público e depois temos hora e meia para retirar estas duas mesas, montarmos a parede com os logótipos, as mesas, o pequeno pódio para discursos", enumera ao DN o diretor do museu, Luís Sebastian, no meio do salão nobre, revendo o trabalho que a equipa terá de fazer para ter tudo a postos para receber os convidados. "Naquela sala [à esquerda de quem entra] tiramos todas as pinturas do André Reinoso [artista português do século XVII], porque ali vai ficar a cozinha, com os fornos e os micro-ondas. O chão vai ser recoberto com linóleo", continua.

Em jeito de ensaio, em 2016 foi ali que um dos mecenas mais antigos do museu, a Óptica Parente, fez o jantar do 60.º aniversário. "E correu tudo bem. Agora, para garantir que não vai haver falhas, vêm 10 rangers [militares do Centro de Tropas de Operações Especiais] ajudar. Após o jantar, por volta da uma da manhã, voltam para nos ajudar para que no dia seguinte, às 10.00, o museu esteja pronto para receber os visitantes."

O jantar serve ainda para apresentar, em primeira mão, a pintura Quo Vadis, restaurada graças a donativos anónimos do programa Conhecer, conservar, valorizar, ou seja, doações anónimas. Do segundo quartel do século XVI, o chamado período de ouro da pintura portuguesa, "este restauro impôs-se porque era um quadro que estava num estado lastimoso, tinha repintes, provavelmente já do século XVIII, e depois alguém pegou num pano embebido em algo corrosivo e "limpou" a cara de Cristo e de São Pedro. No entanto, pelas arquiteturas atrás dava para perceber que estávamos perante um quadro de qualidade. Para saber definitivamente o que ali tínhamos, fizemos um raio X, aqui no Hospital de Lamego, graças a um protocolo estabelecido com eles, porque paga-se uma fortuna para se fazer um raio X num laboratório de conservação e restauro, mas as máquinas são iguais. Seguiram-se os raios ultravioleta e os infravermelhos, que fazemos cá, fotografia rasante, e com a colaboração do Laboratório Hércules [de Évora] foram recolhidas e analisadas amostras de tinta", conta em detalhe o diretor.

Logo à noite, o quadro será mostrado aos convidados na sala de exposições temporárias e, na manhã seguinte, já estará na sala do primeiro andar em que ficará exposto, juntamente com um LCD onde passará em loop um filme de oito minutos que conta toda esta história da pintura inicialmente encomendada para a Sé de Lamego, no início do século XVI.

18 tesouros nacionais

Aliás, a obra vai ficar na mesma sala em que está exposto um conjunto de pinturas de Grão Vasco, que fizeram parte dessa mesma encomenda, cinco dos 18 tesouros nacionais que o Museu de Lamego possui. A pintura portuguesa, "de referência", é um motivo pelo qual o museu é conhecido.

Mas o diretor destaca a variedade da coleção, que, dentro do universo da arte antiga, passa ainda pela brasonaria, mobiliário, escultura, artes decorativas e, claro, pelas tapeçarias. "Flamengas, do século XVI, temos seis tapeçarias na exposição permanente, qualquer uma delas absolutamente monumental", sublinha.

E, por isso mesmo, também classificadas como tesouros nacionais, tal como quatro painéis de azulejos do século XVII e uma arca tumular medieval. Para além disso, refere, o museu está incluído e gere uma rede de seis monumentos composto por dois mosteiros cistercienses (São João de Tarouca e Salzedas), o Convento de Santo António de Ferreirim, a Capela São Pedro de Balsemão - "igreja de raiz visigótica, só temos cinco no país" -, e a ponte fortificada de Ucanha.

À frente do museu desde 2012, o discurso de Luís Sebastian repete insistentemente que tudo o que fazem só é possível graças à disponibilidade dos 17 elementos da sua equipa, "cada um com cinco ou seis funções".

Site, exposições, catálogos, revistas online, tudo é produzido internamente, até a exposição comemorativa do centenário, a inaugurar a 20 de maio, que tem um cariz sobretudo multimédia. Começará na rua, em frente ao paço, continuando depois na sala de exposições temporárias, com a projeção de um filme de 18 metros com diferentes memórias do museu. Só ficará pronto após onze mil visitantes escreverem a sua opinião num post-it e o colarem na parede. Ou seja, dentro de três ou quatro meses, uma vez que o museu atingiu os 30 mil visitantes em 2016.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.