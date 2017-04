Pub

É considerada uma das mais icónicas e relevantes peças escultóricas portuguesas

O Museu de Aveiro está a divulgar, por ocasião da Semana Santa, uma escultura do século XV de Cristo Crucificado que muda de expressão consoante a posição em que é observada.

"FACIES CHRISTI" é o destaque da programação de Páscoa da Câmara de Aveiro, dando a conhecer aquela peça existente no Museu de Santa Joana e que é considerada "uma das mais icónicas e relevantes peças escultóricas portuguesas", o Crucifixo de Cristo do Coro Alto do antigo Convento de Jesus.

O Crucifixo destaca-se pela sua raridade e dimensões, em especial pela sua característica única: segundo a colocação do visitante perante a Imagem, surpreende pela mudança de expressão: o rosto aparenta, de um lado, estar sorridente (Face do Sorriso de Cristo), e do outro triste e com os olhos cerrados (Face da Agonia de Cristo).

"Esculpida em madeira, policromada e carnada, em tamanho natural, trata-se de uma belíssima peça do "gótico". A sua anatomia é ainda afastada do real, com uma figura alongada, magra, em que são visíveis as linhas desenhadas pelas costelas e com formas sem movimento, linguagem artística singular desse período", elucida o texto colocado no escaparate do Coro Alto da antiga casa conventual dominicana.

Datada dos princípios do século XV, foi usada na procissão de início da clausura, em 1465, e o espaço onde está colocado o Crucifixo é também ele simbólico.

Segundo o diretor do Museu, José António Christo, foi nesse local do Coro Alto e perante essa imagem que, em 1481, a Princesa Santa Joana fez voto particular, já que estava impedida por seu pai, o rei Afonso V, de tomar votos regulares, devido à possibilidade de ter de assumir a sucessão dinástica.

Para Miguel Capão Filipe, vereador da Cultura da Câmara de Aveiro, a criação do roteiro de Facies Christi visa valorizar e promover "um bem histórico-cultural com interesse turístico estratégico para Aveiro", já que alguns visitantes estrangeiros têm vindo ao Museu de Aveiro, procurando observar especificamente essa peça.

A propósito da rara escultura, o historiador Anísio Franco profere ao final da tarde de terça-feira uma conferência intitulada "O olhar de Cristo" e o Museu organiza uma visita guiada, bem como um apontamento musical por Ricardo Toste, organista da Sé de Aveiro, no Órgão Positivo do Coro Alto do Museu de Aveiro.