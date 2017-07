Pub

Para além de Roger Corman, também Alejandro Jodorowsky virá a Lisboa durante a 11ª edição de MOTELX, que decorrerá de 5 a 10 de setembro.

Tenham medo, tenham muito medo... O "anjo selvagem de Hollywood" vai estar de volta a Lisboa. Quem? Roger Corman, assim apelidado na retrospetiva que a Cinemateca lhe dedicou em 2007. O mestre do terror é um dos nomes de topo na lista de convidados da 11.ª edição do MOTELX, cujos primeiros destaques foram ontem anunciados. Na secção "Culto dos Mestres Vivos", o realizador de The Raven é uma figura proeminente da história do cinema americano, tendo trabalhado com atores míticos como Boris Karlof, Vincent Price, Peter Lorre, e lançado as carreiras de boa parte da geração que formou a Nova Hollywood: Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Monte Hellman, Jonathan Demme... Talvez ainda sob a graça de São Edgar Allan Poe, o seu autor preferido (cuja literatura levou oito vezes ao grande ecrã), em 2009 recebeu um Óscar honorário, e desta agora, com 91 anos, vem a Lisboa receber a estatueta do MOTELX.

A outra grande presença neste festival, que decorrerá de 5 a 10 de setembro, é o cineasta, poeta e psicomago chileno Alejandro Jodorowsky, uma das referências absolutas do surrealismo cinematográfico, que fascinou artistas como Salvador Dalí ou John Lennon (este último a tal ponto que chegou a ajudar no financiamento de um dos seus filmes, The Holy Mountain). Dele estreou nas nossas salas, em dezembro, Poesia sem Fim, o segundo filme da sua autobiografia representada, que iniciou em 2013 com o inédito comercialmente em Portugal La Danza de la Realidad.

E porque neste ano Lisboa é a Capital Ibero-Americana da Cultura, a programação do MOTELX deixa-se marcar pela diversidade do cinema de género produzido na América do Sul e na Península Ibérica, reunindo-o numa retrospetiva intitulada "O Estranho Mundo do Terror Latino". Bem a propósito dessa matriz ibérica, o festival devolve ainda à luz do ecrã as coproduções Crime de Amor (1972), de Rafael Moreno Alba, e O Espírita (1974), de Augusto Fernando, duas obras raras de terror português. Já a sessão especial desta 11.ª edição será dedicada ao luso-brasileiro Jean Garrett, em que se exibirá a sua quarta longa-metragem, Excitação (1976), sobre uma mulher que testemunha fenómenos sobrenaturais.

Das produções recentes, os destaques vão para The Bar, do espanhol Álex de la Iglesia, com a ação de humor negro concentrada no local que nos diz o título; The Untamed, de Amat Escalante, que foi Leão de Prata em Veneza; o gótico oitocentista The Limehouse Golem, de Juan Carlos Medina; e Kuso, do músico Flying Lotus, o "filme mais nojento de sempre" (Variety), que agitou a última edição do Festival de Sundance.

Além dos filmes, o programa contempla, entre outros "horrores", festas, concertos, workshops, masterclasses, a apresentação do livro Os Melhores Contos de Edgar Allan Poe, e uma secção infantojuvenil. A fazer então as delícias dos mais pequenos temos, por exemplo, o filme de animação O Livro da Vida, de Jorge R. Gutiérrez (produzido por Guillermo del Toro), mas também sessões de curtas-metragens e um peddy paper no Cinema São Jorge.

Na sequência da morte recente do realizador George A. Romero, o "pai" dos filmes de zombies, o MOTELX prestar-lhe-á a devida homenagem em setembro, com títulos a definir.