Pintor morreu aos 83 anos

O pintor Abel Mendes, professor jubilado da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, morreu hoje, aos 83 anos, disse à agência Lusa fonte da família.

Segundo a mesma fonte, o velório do artista decorrerá na capela do Senhor do Bom Sucesso, na freguesia de Real, em Braga, no sábado, estando as cerimónias fúnebres agendadas para domingo, às 15:00, seguindo então o funeral para a Igreja Paroquial de Real. O corpo será sepultado no cemitério local.

Nascido em Braga, em julho de 1933, nome da expressão neofigurativa da arte portuguesa do século XX, vencedor do Prémio Nacional de Pintura, em 1966, como destaca a página oficial da Universidade do Porto, Abel Mendes frequentou o curso de Pintura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, de 1952 a 1964 e, em 1981, fundou o Grupo VideOPorto, com os artistas plásticos Silvestre Pestana e Henrique Silva.

A Universidade do Porto coloca o pintor na lista dos "Antigos Estudantes Ilustres", na sua página na internet, e recorda Abel Mendes como condiscípulo de António Quadros e dos pintores Domingos Pinho e Tito Reboredo, tendo participado na 20.ª Missão Estética de Férias (1957), de Viana do Castelo, dirigida por Abel Viana.

De 1967 a 1996, Abel Mendes foi professor auxiliar da Escola Superior de Belas Artes do Porto e da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

Foi, também, membro fundador e presidente do Centro de Estudos da Cultura e Ensino dos Países de Expressão Portuguesa (CECEPEP), membro fundador da Casa da Cultura da Língua Portuguesa (CCL) e professor coordenador do Ciclo de Apoio Tutorial da Universidade do Porto (CATUP).

Participou em numerosas exposições coletivas, nomeadamente na mostra "40 anos da Arte Nacional" e na "Arte Ficção Científica", da antiga Galeria do Jornal de Notícias (1979), na II e III bienais de Vila Nova de Cerveira (1980 e 1982), na Exposição de Artistas do Porto - Faculdade de Belas Artes de Sevilha (1982) e na Exposição "Porto 60/70: os artistas e a cidade" (Fundação de Serralves, 2001).

Participou ainda nos Encontros Internacionais de Arte em Almada (1982) e no Encontro Nacional de Performance de Torres Vedras (1985), assim como a Arte Video Portugal (Gallery of New Concepts - School of Art and History, Universidade do Iowa, 1991).

No Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto encontram-se retratos a óleo de sua autoria, dos professores Augusto Queiroz, Humberto de Almeida, António Mendonça Monteiro e Domingos Rosas da Silva.